L'application OQEE de Free ajoute une nouvelle corde à son arc pour les abonnés Freebox. Elle permet désormais l'accès à un service de vidéo à la demande gratuit et financé par la publicité. Une première pour Free dans le domaine de l'AVOD (Advertising Video on Demand).

Baptisé OQEE Ciné, le service sans surcoût et en illimité pour tous les abonnés Freebox est disponible via le player Freebox (Révolution, Pop et Free Devialet) ou par le biais de l'application OQEE by Free sur smartphone et tablette, afin de couvrir les situations de mobilité.

Grâce à l'application OQEE, Free souligne également un accès sur Apple TV et sur les téléviseurs connectés Android TV.

Quelque 300 films et séries pour commencer

L'offre de OQEE Ciné est annoncée avec plus de 300 films et séries, tandis que des dizaines de nouveaux titres rejoindront le catalogue chaque mois. La proposition semble s'inscrire dans la lignée de Mango (Molotov) et Pluto TV, sans des chaînes en direct (FAST) pour une programmation linéaire des contenus.

Dans sa communication, Free met en avant des blockbusters pour toute la famille comme Limitless, xXx, Godzilla, Hellboy ou Kursk, des incontournables du cinéma tels que Rencontres du Troisième Type, Dracula, Mémoires d'une Geisha, Le Dernier des Mohicans.

Des séries américaines récentes citées sont StartUp et Taken, ainsi que la mini-série de la BBC A Very English Scandal, des films jeunesse (Labyrinth, Tintin et Stuart Little 2) et des comédies françaises (Halal Police d'État, Les Gorilles).

De quoi séduire de nouveaux abonnés Freebox ?

OQEE Ciné est une surprise de la part de Free et son lancement intervient dans le contexte de la fermeture de Salto, même si cette plateforme ne proposait pas de l'AVOD mais uniquement de la SVOD.

Le service OQEE Ciné va permettre à Free d'étoffer encore un peu plus les prestations comprises dans un abonnement Freebox. Maison mère de Free, le groupe Iliad publiera la semaine prochaine ses résultats pour l'année 2022.