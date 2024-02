Free Mobile s'est engagé sur des prix qui ne bougeront pas pendant au moins les 4 prochaines années comme annoncé par Xavier Niel mais cela ne l'empêche pas de faire le contraire des autres, à savoir... baisser les prix !

Jusqu'à présent, Free proposait en effet son forfait mobile sans engagement Série Free avec une enveloppe data de 140 Go pour un tarif déjà très intéressant de 12,99 € par mois pendant 12 mois. Surprise, l'opérateur national a semble-t-il écouté les (très nombreux) clients qui n'ont pas besoin de tant de données mobiles (un français ne consommant qu'en moyenne autour de 20 Go par mois...) mais plutôt d'un prix ultra compétitif et c'est donc chose faite aujourd'hui, avec un forfait mobile sans engagement Série Free proposant 110 Go de data pour seulement 10,99 € par mois pendant 12 mois ! Très intéressant donc.

Pour rappel, après 1 an vous basculerez automatiquement vers le forfait mobile supérieur à savoir le Free Mobile 250 Go 5G à 19,99 € par mois, avec un tarif réduit à 15,99 € pour les abonnés Freebox et à seulement 9,99 € pour les abonnés Freebox Pop avec dans ces 2 cas un volume de données mobiles illimité en 4G et 5G ! Qui peut proposer mieux en France ?

Ce forfait Série Free sans engagement inclut :

les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte) vers les mobiles et les fixes.

en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte) vers les mobiles et les fixes. 110 Go de données mobiles en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de données mobiles en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 18 Go de data 4G utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

de data 4G utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà) l'application Free Ligue 1 pour suivre le meilleur du championnat de football de la Ligue 1 Uber Eats depuis votre smartphone



Découvrir le forfait Free Mobile 110 Go à 10,99 euros par mois

N'hésitez pas non plus à consulter les nombreuses offres de la concurrence, comme par exemple :