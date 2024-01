Depuis 2022, Free Mobile propose une option Booster pour son petit forfait à 2 € par mois (0 € avec abonnement Freebox). Cette option permet de dépasser les 2 heures d'appels et les 50 Mo d'Internet mobile.

Free Mobile décide de modifier l'option Booster. Pour 2,99 € par mois, c'est un Booster 5 Go. Le forfait de base est ainsi enrichi des appels illimités, 5 Go par mois en France métropolitaine (0,05 €/Mo au-delà), 6 Go par mois en Europe et DOM (0,00181 €/Mo au-delà).

L'option Booster a été révisée à plusieurs reprises par Free Mobile. Son prix ne bouge pas, mais elle est désormais plus avantageuse pour l'enveloppe de data par rapport à la précédente itération remontant à seulement deux semaines. Il s'agissait d'un Booster 1 Go (et 1 Go en itinérance).

Pour répondre à Bouygues Telecom et SFR



Depuis l'Espace Abonné, la souscription à l'option Booster est sans engagement et peut être annulée à tout moment. Free Mobile précise que cette option demeure active jusqu'à la prochaine date de facturation de l'abonnement et son coût reste dû.

Les abonnés au forfait Free Mobile à 2 € doivent cependant débourser 10 € pour des frais de souscription à l'option Booster.

Free Mobile adapte l'option Booster de son petit forfait mobile aux propositions de la concurrence, notamment B&You 10 Go et RED by SFR (10 Go) à 6,99 € par mois. Cette fois-ci, ce n'est pas un alignement parfait.

Une surprise avec le Freebox V9 ?

Jusqu'en 2027, Free Mobile a pris l'engagement de ne pas augmenter les tarifs des deux forfaits de sa gamme.

Avec le proche lancement de la Freebox V9, les forfaits mobiles devraient toujours jouer un rôle en matière d'intégration.

Au 30 septembre 2023, Free Mobile revendique 10,9 millions d'abonnés à un forfait Free 4G/5G et 3,9 millions à un forfait voix