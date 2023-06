Depuis septembre 2022, Free Mobile a ajouté une option Booster à son petit forfait mobile proposé à 2 € par mois (0 € avec abonnement Freebox). Elle apporte les appels illimités et une enveloppe de data pour ne plus se cantonner aux 50 Mo de base.

Évidemment sans engagement, l'option Booster avait été initialement introduite à 2,99 € par mois, puis elle est passée à 4,99 € par mois en début d'année. Jusqu'à présent, elle proposait 1 Go d'Internet mobile, mais Free a décidé de revoir sa stratégie.

Désormais, c'est une option Booster 5 Go à 2,99 € par mois. Plus de data et un tarif qui est en outre revu à la baisse.

Un alignement sur la concurrence

Au global, l'option Booster 5 Go enrichit le forfait à 2 € avec les appels illimités au lieu de 2h par mois, 5 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05 €/Mo), 6 Go par mois en Europe et DOM (au-delà 0,0021 €/Mo).

Rappelons par contre que la 5G n'est pas disponible avec le forfait à 2 € de Free Mobile. Quoi qu'il en soit, le Booster 5 Go permet une mise à niveau par rapport aux offres actuellement comparables chez Bouygues Telecom (B&You 5 Go) et RED by SFR (5 Go) à… 4,99 € par mois.

Hormis 1 Go de plus en Europe, il est à souligner que l'option Booster 5 Go concerne les nouveaux et anciens abonnés.