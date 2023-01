En septembre dernier, Free Mobile a ajouté une option Booster à son petit forfait mobile proposé à 2 € par mois (0 € avec abonnement Freebox). De base, ce dernier comprend 2 heures d'appels, les SMS illimités et 50 Mo d'Internet mobile.

À 2,99 € par mois, l'option Booster sans engagement a apporté les appels illimités, 1 Go de data à son lancement, puis 600 Mo ultérieurement. Cette option Booster vient de repasser à 1 Go, mais son prix est en hausse (toujours sans engagement).

À 6,99 € par mois pour se mettre à niveau

L'option Booster 1 Go est en effet désormais à 4,99 € par mois. Dans les détails, il s'agit d'enrichir le forfait 2 € avec les appels illimités en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), 1 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05 € / Mo), 1 Go par mois en Europe et DOM (au-delà 0,05 € / Mo).

Alors que le prix du forfait de Free Mobile à 2 € ne bouge pas, en accord avec la promesse de Free pour les quatre prochaines années, la facture augmente tout de même avec l'option Booster 1 Go pour un total de 6,99 € par mois, soit le même niveau pour les offres comparables chez Bouygues Telecom (B&You 1 Go) et RED by SFR.

Et des frais d'activation

Par ailleurs, Free Mobile facture 10 € l'activation de l'option Booster… Des frais d'activation qui ne concernent pas les nouveaux abonnés au forfait 2 € prennant l'option Booster 1 Go en même temps, tandis qu'ils devront débourser 10 € pour la carte SIM.