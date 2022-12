Après un retard à l'allumage pour les abonnés Free Mobile équipés d'un iPhone, c'est la toute fraîche mise à jour iOS 16.2 déployée par Apple qui déclenche finalement l'arrivée des appels Wi-Fi. Cette possibilité avait été repoussée à plusieurs reprises.

Rappelons que Free Mobile n'a annoncé l'activation de la VoWiFi (Voice over WiFi) qu'en février dernier. L'opérateur accusait déjà du retard à ce niveau par rapport à ses concurrents. Manifestement, il y avait en outre d'ultimes blocages à régler.

Comme pour des smartphones Android déjà compatibles, les conditions ne changent pas et l'option des appels Wi-Fi est assujettie pour le moment à un forfait 5G, soit le forfait haut de gamme du côté de Free Mobile.

La VoWiFi après la VoLTE

Compte officiel du réseau Free sur Twitter, le compte Free 1337 souligne si besoin l'activation du service sur une ligne via l'envoi de " vowifi " par SMS au 1337. Une procédure qui sera superflue si la VoLTE a par exemple déjà été activée. Par ailleurs, une activation se fait par défaut pour les forfaits 5G depuis le mois de novembre 2021.

Pour activer le service sur votre ligne, il faut envoyer "vowifi" ou "volte" (c'est pareil, ca active les deux) par SMS au 1337. — Free 1337 (@Free_1337) December 14, 2022

Sur l'iPhone équipé d'iOS 16.2, il faudra se rendre dans les réglages et les données cellulaires où l'option des Appels Wi-Fi est proposée. Les iPhone et autres smartphones compatibles avec la technologie VoWiFi (et VoLTE) pour Free Mobile sont répertoriés sur cette page.

Un trafic VoWiFi en augmentation

L'option permet le transfert des appels via le réseau Wi-Fi environnant ou le réseau de l'opérateur, selon la puissance du signal.

D'après l'Arcep, la VoWiFi améliore la couverture mobile dans les bâtiments et les appels Wi-Fi sont traités comme des appels sur le réseau mobile de l'opérateur. Avant la VoWiFi, la solution proposée par Free dans le cadre de ses obligations reposait sur une offre femtocell.

" Lorsque cela est techniquement possible, les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent, depuis près de deux ans, faire l'usage des services de communications en voix sur Wi-Fi. Ces services représentent 2,3 milliards de minutes, soit environ 5 % du trafic total mobile, et continuent d'augmenter fortement (+24 % en un an) ", écrit le régulateur des télecoms dans son observatoire des marchés des communications électroniques pour le deuxième trimestre 2022.