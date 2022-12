Dans la foulée du lancement en France de la fonctionnalité SOS d'urgence par satellite pour les iPhone 14 (contact des secours en l'absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi), Apple déploie la mise à jour iOS 16.2. Elle permet une redirection automatique vers le numéro d'urgence européen 112 lors d'une tentative d'appel du service d'urgence local.

Comme attendu avec les différentes versions de développement, iOS 16.2 apporte des améliorations et optimisations pour l'application Maison (Home) avec une nouvelle architecture après le support de Matter dans iOS 16.1, la recherche dans Messages (trouver des photos en fonction de leur contenu), la détection d'accidents sur les iPhone 14.

Spam AirDrop, iCloud et écran verrouillé

Entre des appareils de la marque à proximité, le partage de fichiers en sans fil via AirDrop est désormais régi par une limite d'activation de 10 minutes avec le réglage Tout le monde. Après 10 minutes, c'est une bascule automatique au réglage Contats uniquement afin d'éviter des demandes indésirables de réception de contenu.

Sur l'écran de verrouillage, des widgets Sommeil et Traitements permettent de consulter les dernières données de sommeil et d'accéder à des rappels pour le suivi de médicaments. Avec l'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, il devient possible de masquer le fond d'écran ou les notifications dans le cadre de l'affichage Always On.

iOS 16.2 introduit la protection avancée des données avec du chiffrement de bout en bout qui prend en compte davantage de types de données pour le service de stockage iCloud, comme les sauvegardes iCloud, Notes et Photos.

Cette protection avancée ne couvre par contre pas iCloud Mail, les contacts et le calendrier pour des raisons d'interopérabilité avec les autres systèmes. En outre, l'activation concerne pour le moment les utilisateurs aux États-Unis. Ce sera l'année prochaine pour le reste du monde.

Apple Music Sing et Freeform

Apple Music profite désormais d'un mode de type karaoké avec Apple Music Sing (ajustement de la voix et affichage des paroles en temps réel) et l'application de tableau blanc Freeform fait son apparition.

L'application Freeform de productivité et de collaboration permet de prendre des notes, partager des fichiers, insérer des URL, des documents, des vidéos et des contenus audio.

La mise à jour iOS 16.2 n'arrive pas seule du côté des mises à jour des systèmes d'exploitation d'Apple. Le groupe de Cupertino propose également iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1, watchOS 9.2 et tvOS 16.2 qui partagent plusieurs nouveautés et améliorations.