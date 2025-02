Orange n'est finalement pas seul sur le coup pour cette offre promotionnelle. Du 13 au 20 février et afin de suivre des événements sportifs, les chaînes beIN Sports seront accessibles gratuitement pour les abonnés Free et SFR.

Sur Freebox (Freebox Player), les chaînes beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3 sont à retrouver sur les canaux 31, 32 et 33, tandis que les chaînes beIN Sports Max 4 à 10 occupent les canaux 402 à 408. Il y a aussi un accès sur OQEE by Free.

Du côté de SFR, les chaînes beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3 et beIN Sports Max 4 à 10 sont disponibles sur les canaux 115, 116, 117 et 300 à 306 du décodeur TV, ainsi que sur l'application SFR TV.

Au programme du 13 au 20 février

Pour la période de gratuité, les événements sportifs mis en avant sont la grosse affiche de Ligue 1 et l'intégralité des matchs de Ligue 2, la rencontre opposant le Bayer Leverkusen au Bayern Munich en Bundesliga, les matchs de Liga du Real Madrid et de Barcelone, les matchs de Liga Portugal et de Süper lig turque.

Outre le football, il y aura du basket-ball avec le NBA All-Star Week-End et la présence de Victor Wembanyama, les tournois WTA 1000 de Doha et de Dubaï en tennis féminin, les trois meilleurs matchs du championnat de France masculin de handball.

Du 20 février au 2 mars, SFR indique que beIN Sports sans engagement sera à 7,50 € par mois pendant 2 mois, puis au prix habituele de 14,99 € par mois.