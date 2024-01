Dans le cadre de la présentation des vœux 2024, Free a adressé un message à des abonnés par SMS : " Free vous souhaite une merveilleuse année 2024 ! Un vent de nouveautés va très bientôt souffler chez Free. Quelque chose se prépare… Restez, encore et toujours, connecté(e). "

Interpellé à ce sujet sur le réseau social X, Xavier Niel (fondateur et actionnaire principal de la maison-mère de Free) a répondu par un mème : " Hollup…Let me cook. " Une énigmatique confirmation que des nouveautés sont en préparation.

Pourtant, ce n'est pas nécessairement la Freebox V9 qui aura droit en premier à une annonce cette année. D'autant que le SMS de Free pour la nouvelle année a été envoyé à des abonnés Free Mobile. D'après le généralement bien informé Tiino-X83, Free va augmenter l'enveloppe de data de son forfait mobile à 19,99 € par mois.

Pour l'arrivée de Free Mobile le 10 janvier 2012

Actuellement (et hors abonnement Freebox avec l'illimité en 5G et 4G), ce forfait Free comprend 250 Go avec mobile 5G ou 4G, ainsi que 35 Go par mois en 4G depuis 100 destinations (étranger et DOM). L'enveloppe de data avait connu une évolution de 210 Go à 250 Go l'été dernier.

Selon Tiino-X83, le forfait Free 5G bénéficiera dans quelques jours de 300 Go d'Internet mobile. Ce changement prendrait effet à partir du 10 janvier prochain, à l'occasion du douzième anniversaire du lancement de l'offre mobile de Free.

* À moins que Free ne change d'avis d'ici mercredi à cause de mon tweet. ? — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 5, 2024

Rappelons que pour les abonnés Freebox Pop, le forfait Free 5G est à 9,99 € par mois. A priori, il n'est pas prévu d'évolution pour la série Free avec 140 Go en 4G/4G+ à 12,99 € par mois pendant un an. Au bout d'un an, elle bascule vers le forfait Free 5G.