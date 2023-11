La nouvelle Freebox laissera-t-elle de côté le Wi-Fi 7 qui lui permettrait d'afficher un côté avant-gardiste ? S'il n'y a pas encore d'annonce officielle à ce sujet, Tiino-X83 évoque une Freebox V9 qui pourrait être compatible avec le Wi-Fi 7.

Déjà à l'origine de belles trouvailles concernant principalement Free, Tiino-X83 assure sur X que sa source est très fiable et se base sur des éléments repérés dans le cadre de la prochaine version de Freebox OS.

Il est ainsi fait mention de wifi - cap_eht, ce qui fait écho à EHT pour Extremely High Throughput. Or, le Wi-Fi 7 (le nom attribué par la Wi-Fi Alliance) est basé sur la technologie IEEE 802.11be qui est surnommée Extremely High Throughput.

? La prochaine version de Freebox OS devrait prendre en charge le Wi-Fi 7 !



Ainsi, il est possible que la Freebox V9 soit compatible Wi-Fi 7 !



Wi-Fi 7 = IEEE 802.11be = EHT pic.twitter.com/Fot1dxiT0C — Tiino-X83 (@TiinoX83) November 29, 2023

Les promesses du Wi-Fi 7

Si la version finale du standard 802.11be est attendue pour début 2024, il n'évoluera plus et le Wi-Fi 7 commence déjà à se retrouver dans quelques produits. La compatibilité Wi-Fi 7 de la Freebox V9 est ainsi tout à fait envisageable.

Le Wi-Fi 7 est une évolution du Wi-Fi 6E (proposé avec la Freebox Delta chez Free depuis l'année dernière) qui a ajouté la bande de fréquences 6 GHz au faible encombrement, en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Dans la mesure où les mêmes bandes sont utilisées, le changement n'est pas à attendre du côté de la portée.

En matière de débit, c'est une autre histoire avec un maximum théorique de 46 Gbit/s (9,6 Gbit/s pour le Wi-Fi 6E). Dans la bande de fréquences 6 GHz, les canaux ont une largeur deux fois plus importante de 320 MHz. Plus robuste, le Wi-Fi 7 double en outre le nombre de flux spatiaux pour le porter à 16 (16×16 MU-MIMO) et profite d'une technologie de réduction de la latence.

La Freebox V9 avant Noël ?

Fondateur de Free, Xavier Niel a indiqué qu'une nouvelle Freebox devrait sortir avant la fin de cette année… qui approche désormais à grands pas. Il n'y a toutefois pas de certitude à ce niveau et les derniers résultats de Free (Iliad) montrent qu'il n'y a pas d'urgence. Le recrutement d'abonnés Freebox se porte bien.

Avec un positionnement haut de gamme pour remplacer la Freebox Delta (sans faire de l'ombre à la Freebox Pop), la Freebox V9 présenterait néanmoins l'opportunité pour Free de soigner le revenu moyen par abonné Freebox.

Le Wi-Fi 7 pourrait être un atout de séduction, en dépit d'une arrivée (trop) précoce du côté des usages, faute d'un écosystème compatible pour en exploiter le véritable potentiel. Free pourrait aussi réserver une surprise du côté de la technologie fibre optique et des débits.