En enterrant Oqee, Free change radicalement de stratégie. L'opérateur s'ouvre désormais à l'ensemble du marché français et le fondateur Xavier Niel a le sens de la formule.

" Regarder la télé, en 2025, c’est une galère : faut télécharger une app pour chaque chaîne, se créer un compte sur chaque app de chaque chaîne… On a décidé de changer tout ça. Maintenant, la télé, c’est simple. Maintenant, la télé, c’est Free. "

Le service baptisé Free TV se positionne ainsi comme un hub unique pour centraliser les contenus et fluidifier l'expérience utilisateur. Il s'adresse donc aux abonnés Free ou non. De quoi tailler des croupières à des acteurs comme TF1+, Canal+ ou Molotov.

Que contient l'offre gratuite Free TV ?

L'offre de base de Free TV, entièrement gratuite, est sur simple création de compte. Elle a été conçue pour couvrir les besoins essentiels des téléspectateurs via une seule application.

Le catalogue gratuit comprend plus de 170 chaînes, dont 16 chaînes de la TNT, ainsi que 25 000 programmes en replay. S'ajoute à cela le service Free Ciné, une plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité, qui propose plus de 500 films et 1 000 épisodes de séries.

Des fonctionnalités pratiques comme le contrôle du direct et le start-over (revenir au début d'un programme) sont également intégrées.

Une version premium Free TV+

Pour les utilisateurs plus exigeants, Free propose une version premium nommée Free TV+. Disponible sans engagement, l'offre est facturée 0,99 € par mois la première année, puis 5,99 € par mois.

Elle donne accès à un catalogue enrichi, présenté comme le plus riche du marché en nombre de chaînes. Il comprend plus de 300 chaînes, dont les 25 chaînes de la TNT et des chaînes habituellement payantes telles que RTL9, Disney Channel, National Geographic ou encore Mangas.

Tout en reprenant Free Ciné et les fonctionnalités pratiques de Free TV, le volume de contenus en replay passe à 45 000 programmes.

Des avantages pour les abonnés Free

L'offre Free TV+ est incluse sans surcoût pour les abonnés Freebox avec service TV et pour les abonnés mobiles au Forfait Free 5G et Série Free. Pour eux, l'application Oqee est simplement renommée Free TV, de même que Oqee Ciné en Free Ciné pour une offre bonifiée, tout en bénéficiant de l'ajout de 27 nouvelles chaînes thématiques.

De plus, les abonnés Freebox conservent des avantages exclusifs comme l'enregistrement des programmes, avec une capacité allant de 100 heures pour les détenteurs de la Freebox Pop à 320 heures pour les clients Freebox Ultra et Freebox Ultra Essentiel, l'accès à la vidéo à la demande, les achats intégrés.

L'accès à Free TV

Free TV et Free TV+ sont accessibles sur :