Dans le cadre d'une mise à jour de la brochure tarifaire des forfaits Freebox et Box 5G entrée en vigueur le mercredi 17 décembre, Free a discrètement fait évoluer les frais de résiliation." Les frais de mise en service sont de 49 € et les frais de résiliation sont de 69 € ", peut-on lire.

Auparavant, il était écrit : " Les frais de mise en service sont de 49 € et les frais de résiliation sont de 59 €. " Il s'agit ainsi d'une hausse de 10 € pour les frais de résiliation qui suit une précédente hausse, également de 10 €, qui avait eu lieu quelques mois auparavant.

Repérée par Tiino-X83, la nouvelle augmentation des frais de résiliation est en outre accompagnée d'une hausse de la limite de la pénalité en cas de défaut de paiement. " Une pénalité égale au prix de l'offre mensuel prorata temporis du nombre de jours de retard dans la limite de 10,50 euros. "

Il y a toutefois les offres de remboursement

Le mois dernier, c'est Orange qui avait revu à la hausse les frais de résiliation avec les forfaits Livebox. Ils ont été portés à 60 €, au lieu de 50 € au préalable. Ces frais de résiliation sont de 69 € pour la Bbox de Bouygues Telecom, et de 59 € pour la Box de SFR.

Dans le même temps, les FAI pratiquent des offres de remboursement. Bouygues Telecom, Free et SFR remboursent les frais de résiliation Internet jusqu'à 100 €. Orange rembourse les frais de résiliation Internet jusqu'à 150 €.