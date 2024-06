Comme annoncé le mois dernier, c'est aujourd'hui que la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery se lance en France. Max propose les séries HBO Originals et Max Originals, des films de Warner Bros., le DC Universe et l'univers d'Harry Potter.

Des contenus sont dédiés aux enfants, tandis que des programmes couvrent des domaines comme les documentaires et le sport par le biais de chaînes. Des productions originales françaises sont au programme et Max proposera l'intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024 en streaming.

Trois forfaits sont au choix. Max Basic avec pub à 5,99 € par mois (Full HD ; 2 appareils en simultané), Max Standard à 9,99 € par mois (Full HD ; 2 appareils ; 30 contenus hors connexion ; accès aux chaînes TV) et Max Premium à 13,99 € par mois (Full HD ou 4K ; son Dolby Atmos ; 100 contenus hors connexion ; chaînes TV).

Une option Sport est par ailleurs à 5 € par mois pour une couverture des événements sportifs les plus importants via notamment les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2.

De 1 à 3 mois de gratuité avec Freebox

À l'occasion de l'arrivée de Max, Free propose l'offre Max Basic avec pub incluse pendant 3 mois (puis 5,99 € par mois), sans engagement, pour tous les abonnés Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Pop. Anciens et nouveaux abonnés sont concernés.

Free n'oublie pas les abonnés Freebox Delta, Freebox Révolution et Freebox mini 4K qui bénéficient pour leur part de l'offre Max Basic avec pub incluse pendant 1 mois (puis 5,99 €/mois).

Dans les deux cas, l'offre est sous réserve de souscription avant le 11 août prochain, ou dans un délai de 2 mois à compter de l'activation de la ligne Freebox.

Au-delà de ce cadeau, Free indique que Max est accessible pour les abonnés Freebox sur le canal 136 ou depuis l'Espace Abonné. Player TV Freebox, smartphone, tablette, smart TV et autres appareils sont concernés, avec la possibilité de créer jusqu'à cinq profils pour les membres du foyer.