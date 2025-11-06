Free vient de pousser une nouvelle mise à jour logicielle pour ses serveurs Freebox. Pas de nouvelles fonctionnalités clinquantes cette fois. L'objectif est ailleurs.

Déployée ce 4 novembre, la version 4.9.12 est un "patch" de stabilité rare, car il s'applique à presque tout le parc : Pop, Delta, Ultra, Révolution et mini 4K. Le but ? Écraser deux bugs particulièrement agaçants qui polluaient l'expérience utilisateur.

Quel est ce bug d'accès distant qui a été corrigé ?

C'était le plus bloquant. Des utilisateurs de Freebox (notamment Révolution, Ultra et Delta) ont signalé un problème critique (FS#40596). Après une réinitialisation d'usine complète, l'accès à distance à Freebox OS devenait impossible.





Le serveur web renvoyait un mauvais certificat SSL, bloquant la connexion HTTPS. Pour ceux qui gèrent leurs services (NAS, VPN) à distance, c'était une panne sèche. La mise à jour 4.9.12 résout enfin ce conflit.

Le problème de l'USB 3 est-il enfin résolu ?

Oui, c'est le deuxième correctif majeur (FS#40500). Un bug étrange empêchait la désactivation correcte de l'USB 3, surtout après une migration de configuration (par exemple, d'une v6 à une v8).





Pourquoi désactiver l'USB 3 ? Pour forcer l'USB 2, souvent nécessaire pour une meilleure compatibilité avec certains périphériques domotiques ou des disques durs externes capricieux. Ce correctif stabilise la gestion des ports, ce qui est crucial pour une box qui sert de hub central.

Comment installer cette mise à jour ?

Free a rendu le processus indolore. Pour obtenir ce nouveau logiciel (version 4.9.12), il suffit de redémarrer le boîtier Freebox Server (le boîtier principal, pas le Player TV). Inutile de chercher dans les menus.





Vous pouvez le faire à l'ancienne (débrancher/rebrancher) ou, plus simplement, depuis l'application mobile Freebox Connect. Au redémarrage, la box télécharge et installe automatiquement la mise à jour.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels modèles de Freebox sont concernés ?

La mise à jour 4.9.12 concerne un large parc : les Freebox Pop, Delta, Ultra, Révolution et mini 4K.

Y a-t-il de nouvelles fonctionnalités ?

Non. Cette mise à jour est purement technique. Elle ne contient aucune nouvelle fonctionnalité, mais se concentre sur la correction de bugs et la stabilité du système.

Mon accès à Freebox OS était bloqué, est-ce résolu ?

Oui, c'est le correctif principal (FS#40596). Le bug qui empêchait l'accès distant à Freebox OS après une réinitialisation d'usine est désormais corrigé.