Le mois dernier, Free a introduit une nouvelle offre Freebox baptisée Freebox Pop S et présentée comme « une offre 100 % Internet sans TV parmi les plus avancées du marché avec la fibre et le Wi-Fi 7 inclus ».

La Freebox Pop S s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier de l'accès Internet, sans besoin de la TV et de la téléphonie mobile directement associée. La téléphonie fixe est conservée pour une offre qui est donc dual play.

Aujourd'hui, Free annonce le lancement d'un forfait Série Spéciale Freebox Pop S. Le changement est une baisse de tarif qui passe de 24,99 € à 23,99 € par mois, toujours sans engagement. Free souligne un prix garanti 5 ans.

Au jeu de la concurrence acharnée

« Free prend un nouvel engagement et bloque le prix de son offre Série Spéciale Freebox Pop S pour une durée de 5 ans. Free est le seul opérateur à proposer un tel engagement à ses abonnés », écrit Free dans sa communication.

La baisse de 1 € par mois n'est probablement pas le fruit du hasard. En se positionnant à 23,99 € par mois, Free s'aligne sur la proposition tarifaire de Bouygues Telecom avec son offre B&You Pure fibre pour laquelle une Bbox certifiée Wi-Fi 7 et tri-bandes est associée depuis peu.

Free précise que l'engagement du prix garanti sur 5 ans ainsi que la baisse tarifaire concernent aussi bien les nouveaux abonnés que les abonnés existants.

Avec Freebox Pop S (en série spéciale ou pas)

Freebox Pop S s'appuie sur un boîtier serveur Pop de Free avec des débits en fibre optique de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant (2,5 Gbit/s sur 1 port Ethernet, 1 Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi) et jusqu'à 900 Mbit/s en montant.

Le Wi-Fi 7 pour la Freebox Pop S est annoncé avec un débit de jusqu'à 2,2 Gbit/s. Il s'agit de Wi-Fi 7 Bi-band s'appuyant sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. L'impasse est faite sur la bande de fréquences 6 GHz.

Un répéteur Wi-Fi 7 est mis à disposition sur demande (sans surcoût) et jusqu'à trois répéteurs supplémentaires (20 € par répéteur supplémentaire). Le Backup Freebox est en option à 4,99 € par mois.

La partie téléphonie est en illimité vers les fixes en France et les DOM. Grâce à l'offre Free Family, les abonnés Freebox Pop S sont éligibles au forfait Free 5G à tarif réduit et data illimitée. Ils bénéficient de jusqu'à 4 lignes mobiles à 9,99 € par mois pendant un an, puis à 15,99 € par mois sans engagement (au lieu de 19,99 € par mois).

Pour l'offre Série Spéciale Freebox Pop S, les frais de mise en service sont de 49 € et les frais de résiliation sont de 59 €. La souscription est exclusivement sur le site free.fr