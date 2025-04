Introduite en novembre dernier, l'offre B&You Pure fibre de Bouygues Telecom centrée sur le seul accès à Internet évolue. Elle troque l'ancienne box avec compatibilité Wi-Fi 6E pour la nouvelle Bbox certifiée Wi-Fi 7 et tri-bandes.

Les bandes de fréquences 5 GHz et 6 GHz bénéficient chacune de quatre antennes, et deux antennes sur la bande 2,4 GHz. Il est à souligner le chiffrement WPA3, tandis qu'un répéteur Wi-Fi 7 également tri-bandes est en option à raison de 4 € par mois supplémentaires.

Hormis des frais de résiliation qui passent de 59 € à 69 € (frais de mise en service de 48 €), la proposition commerciale demeure à 23,99 € par mois (et sans engagement).

Jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement

Pour rappel et sous réserve d'éligibilité (déploiement en cours de la technologie XGS-PON), B&You Pure fibre affiche en fibre optique un débit descendant de jusqu'à 8 Gbit/s et un débit montant de jusqu'à 1 Gbit/s.

Un équipement compatible sera avec module ou carte 10G. Faute d'éligibilité, les débits théoriques (option Débit+) sont de jusqu'à 2 Gbit/s en téléchargement (partagés ; 1 Gbit/s par équipement) et de jusqu'à 900 Mbit/s en envoi.

B&You Pure fibre zappe donc la partie TV et téléphonie. Lors de son lancement, Bouygues Telecom avait mis en avant une étude BVA selon laquelle 22 % des foyers ayant la fibre n'utilisent pas de décodeur TV FAI et 16 % de la population déclare avoir utilisé la téléphonie fixe au cours des six derniers mois de façon quotidienne.

Selon Bouygues Telecom, l'offre B&You Pure fibre est un succès commercial. « Avec l'enrichissement technologique de B&You Pure fibre, les clients disposent du meilleur du Wi-Fi, sans compromis et au meilleur prix. »

Répondre à la Freebox Pop S ?

L'arrivée de la Bbox Wi-Fi 7 pour B&You Pure fibre peut sonner comme une réponse à Free et la Freebox Pop S avec Wi-Fi 7 inclus lancée début avril à 24,99 € par mois.

En l'occurrence du Wi-Fi 7 Bi-band (bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz), des débits en fibre optique de jusqu'à 5 Gbit/s partagés en descendant (2,5 Gbit/s sur 1 port Ethernet, 1 Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5 Gbit/s en Wi-Fi) et jusqu'à 900 Mbit/s en montant.

À noter que si la Freebox Pop S fait sans la TV, elle conserve la téléphonie en illimité vers les fixes en France et les DOM.