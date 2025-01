Jusqu'au 31 janvier prochain, les abonnés Freebox ont droit à la mise en clair des chaînes du Pack WB Family. Une gratuité temporaire et automatique qui concerne une sélection de chaînes disponibles sur Freebox TV.

Le Pack WB Family comprend plusieurs chaînes thématiques :

Warner TV (57)

Discovery Investigation (65)

Discovery Channel (66)

Warner TV Next (82)

TCM Cinéma (123)

Cartoonito (144)

Cartoon Network (145)

Boomerang+1 (146)

Un pack TV à 5,99 € par mois

La consultation des chaînes pourra se faire par le biais du décodeur TV (Freebox Player) et via l'application OQEE by Free.

Habituellement, le Pack WB Family est proposé à 5,99 € par mois. Il est associé à des services de replay pour les chaînes concernées.

Hors offre promotionnelle, rappelons la poursuite de la distribution de la chaîne Eurosport 1, ainsi que les chaînes Disney Channel (49) et National Geographic (60) qui sont incluses sans surcoût dans toutes les offres Freebox (nouveaux abonnés et abonnés existants).