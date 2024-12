Programmée au 31 décembre prochain, l'interruption des chaînes Eurosport du bouquet TV by Canal connaît un rebondissement de dernière minute chez Free. Suite à la signature d'un accord avec Warner Bros. Discovery, le FAI annonce la poursuite de la distribution de la chaîne Eurosport 1 dans ses offres.

« Les abonnés qui profitent aujourd'hui d'Eurosport 1 vont pouvoir continuer de profiter de la chaîne sportive de référence dans leur service TV (Freebox TV ou OQEE). » Sont concernés les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal, Freebox Pop avec TV by Canal ou Famille by Canal, Freebox Delta, Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra.

Les nouveaux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Ultra pourront également bénéficier d'Eurosport 1 inclus. En outre et à partir de janvier 2025, les nouveaux abonnés Freebox Pop auront droit à la gratuité pendant 6 mois de l'offre Famille by Canal et de la chaîne Eurosport 1.

Et pour Eurosport 2 ?

Concernant la disponibilité de la chaîne Eurosport 2, les abonnés Freebox sont aiguillés vers une solution bien différente qui est l'option Sport du service de streaming Max. Ce dernier est proposé à partir de 5,99 € par mois via le forfait Max Basic avec pub. L'option Sport vient s'ajouter à n'importe quel forfait moyennant 5 € par mois.

Rappelons que Max Basic avec Pub en option est inclus gratuitement pendant un mois dans l'offre Freebox Révolution Light et trois mois dans les offres Freebox Pop et Freebox Ultra.

En fin de semaine dernière, Free a par ailleurs indiqué qu'à partir du 1er janvier 2025, les chaînes Disney Channel et National Geographic seront incluses dans toutes les offres Freebox pour les nouveaux abonnés et les abonnés existants, sans changement de prix.