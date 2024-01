Free vient de faire les présentations avec sa nouvelle Freebox qui porte le nom de Freebox Ultra. Comme attendu, Free se montre très généreux dans sa proposition haut de gamme, que ce soit en matière de technologies ou de contenus.

Logiquement 100 % fibre optique, la Freebox Ultra est avec débit descendant de 8 Gbit/s déjà connu chez Free avec la technologie 10G-EPON et la Freebox Delta, mais aussi débit montant de 8 Gbit/s (au lieu de 700 Mbit/s auparavant).

Selon Free, ce débit symétrique de 8 Gbit/s est disponible sur l'ensemble du pays et ses 35 millions de foyers. La Freebox Ultra dispose de deux ports SFP (fibre et réseau local), quatre ports Ethernet 2,5G, un port USB 3.0. En bonus, un emplacement est réservé à l'accueil d'un SSD NVMe (NVMe 2280 PCIe).

Le Wi-Fi 7 est bien au rendez-vous

Avec processeur quadcore Network Pro 820 de Qualcomm (4 x Cortex-A73 à 2,2 GHz), la Freebox Ultra bénéficie d'une connectivité Wi-Fi 7 (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) et de la technologie quad-band. La promesse est de jusqu'à 6 Gbit/s, une plus grande stabilité, moins de latence dans les environnements avec de nombreux réseaux Wi-Fi et la possibilité de connecter jusqu'à 100 appareils.

Free ajoute un nouveau répéteur Wi-Fi 7 avec technologie Mesh (jusqu'à quatre répéteurs), tandis qu'un galet 4G permettra d'être connecté avant l'arrivée de la fibre optique au domicile (200 Go inclus). Ce Pocket Wi-Fi pourra ultérieurement être conservé et servir dans des situations de mobilité (50 Go par mois inclus).

La Freebox Ultra dispose d'un petit écran qui pourra afficher un QR code à scanner avec le smartphone pour une connexion au Wi-Fi. L'offre comprend en outre les applications Freebox Connect (configuration des équipements), Freebox Files (accès aux fichiers sur le disque NVMe) et Espace Abonné Freebox (gestion de l'abonnement).

Selon Free, la plus puissante Freebox Ultra consomme aussi peu d'énergie que la Freebox Pop. Un mode Eco Wi-Fi permet en outre d'adapter les performances du Wi-Fi 7 en fonction des appareils connectés pour optimiser la consommation d'énergie. Les bandes Wi-Fi inutilisées sont coupées et la Freebox Ultra ne consomme que 9,9 W. Il existe par ailleurs un mode veille totale.

Sans nouveau Player TV, mais avec pléthore de contenus

Sans impact sur la douloureuse, Free laisse l'abonné Freebox Ultra choisir ses équipements dont il a besoin. Cela comprend le répéteur Wi-Fi 7 et le Pocket Wi-Fi, mais aussi le Player TV Free 4K. Ce dernier est le boîtier TV de la Freebox Pop avec connectivité... Wi-Fi 5. Free capitalise sur son application OQEE by Free.

Pour les contenus, l'offre de la Freebox Ultra est aussi généreuse que pour la Freebox Delta et même plus : 280 chaînes avec OQEE by Free, films gratuits de OQEE Ciné, chaînes TV by Canal, Netflix, Prime d'Amazon (Prime Video, Music et Gaming), ainsi que l'abonnement à Cafeyn pour des titres de presse en illimité et l'application Free Ligue 1 pour suivre les matchs du championnat de France de Ligue 1 Uber Eats 2023-2024.

Des nouveautés sont Universal+ (13e Rue, Syfy, E! et DreamWorks) et Disney+, tandis que la chaîne Canal+ en direct est aussi en incluse, ce qui est une grande première et une exclusivité. À souligner que pour Netflix et Disney+, il s'agit des forfaits Standard avec pub.

Prix et disponibilité

L'intégration du Wi-Fi 7 et l'avalanche de contenus ont de quoi inquiéter pour le prix de l'offre Freebox Ultra. Reste que sans engagement, elle est proposée à 49,99 € par mois pendant un mois, puis 59,99 € par mois. Grâce à la multitude de contenus, l'offre commerciale reste intéressante.

Free propose par ailleurs une offre Freebox Ultra Essentiel qui fait l'impasse sur des abonnements inclus (Canal+, Disney+, Netflix, Prime, TV by Canal, Universal+, Cafeyn) à 39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois. Elle est bien moins séduisante et son prix plus bas... paraît élevé.

Pour les nouveaux abonnés et abonnés existants, le lancement de Freebox Ultra aura lieu dès aujourd'hui, dans le courant de l'après-midi. Free poursuit les avantages du côté du mobile. Les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel peuvent profiter d'un forfait Free 5G à 9,99 € par mois pendant un an, puis 15,99 € par mois. Qui plus est, avec jusqu'à quatre forfaits remisés.