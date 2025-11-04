Fin 2024, Free avait profité de ses 25 ans pour introduire une Freebox Ultra en édition limitée avec coque rouge transparente permettant d'entrevoir ses composants et LED pour une personnalisation de type RGB.

Free récidive avec cette fois-ci le lancement d'une édition limitée de la Freebox Ultra à l'effigie de la série Stranger Things de Netflix, dont la 5e et ultime saison sera disponible à partir du 27 novembre prochain.

" Cette collaboration est une première mondiale. C'est la première fois qu'un Server Internet est personnalisé pour adopter l'identité visuelle d'une série ", indique Free dans une communication. L'opérateur met au passage en avant la maîtrise complète de la conception des Freebox par ses équipes.

Un autre habillage de l'édition des 25 ans de Free

En plus d'une parure inspirée de l'univers de la série Stranger Things, le Server Internet Freebox Ultra a droit à un bandeau lumineux LED… comme cela avait été le cas avec la Freebox Ultra des 25 ans de Free. Un recyclage astucieux et la possibilité pour les abonnés de choisir parmi divers modes d'animation du bandeau via l'application Freebox Connect.

Du reste, l'habillage Stranger Things de la Freebox Ultra est un sticker qui peut être retiré si souhaité. Le cas échéant, ce sera la coque rouge pour entrevoir les composants, mais avec le logo de la série.

À l'allumage de la Freebox, les silhouettes des quatre personnages principaux de la série, poursuivis par le Démogorgon, apparaissent en outre sur l'écran d'affichage du boîtier serveur. Le packaging est aussi repensé aux couleurs de Stranger Things.

Disponibilité jusqu'à épuisement des stocks

Évidemment, tout ceci relève de l'opération marketing pour une offre Freebox Ultra associée qui reste la même. En rappelant que cette offre Freebox Ultra est avec le forfait Standard avec pub de Netflix inclus, parmi d'autres services.

Le Server Internet Ultra Edition Limitée Stranger Things de Free est disponible en boutique, en ligne, par téléphone au 1044 ou depuis l'Espace Abonnés (échange de Server Internet pour les abonnés Freebox Ultra existants ou changement vers l'offre Freebox Ultra).

Des frais de migration ou de changement de boîtier serveur pour le Server Internet Ultra restent en vigueur.