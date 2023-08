La Freebox Pop (Freebox v8) est sortie en 2020 et cette année 2023 doit être l'occasion pour Free d'introduire une nouvelle Freebox. C'est en tout cas ce qu'avait laissé entendre Xavier Niel, le fondateur et actionnaire principal de la maison mère de Free.

Sur son compte Instagram, Free s'est adonné à du teasing avec l'image fin 2022 d'un dossier évocateur intitulé " Proto_Freebox_V9 "… mais sans l'ouvrir. Au mois de mars dernier, un énigmatique message " Baby // now " sur le compte Twitter (désormais X) de Free accompagnait une photo de Freebox v5 et une photo de la Freeboox Pop.

Un teasing assez léger, sans montée en puissance depuis plusieurs mois pour faire décoller l'habituelle fusée de Free qui annonce des nouveautés. Pour la publication des résultats d'Iliad au premier semestre 2023, son directeur général Thomas Reynaud a accordé un entretien à Ouest-France. Il n'a pas échappé à une question sur la prochaine Freebox.

Un travail presque jour et nuit

" Ça fait plus de vingt ans qu'on travaille sur la prochaine génération. Nous sommes le seul en Europe à concevoir ses propres box et une partie de ses propres équipements. Mais on a une règle d'or chez Free : ne jamais évoquer la prochaine Freebox avant de l'avoir lancée. "

Thomas Reynaud ne fait donc pas exception à la règle et ne s'étend pas sur le sujet de la Freebox v9, même s'il glisse " qu'une cinquantaine de personnes y travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit. "

Difficile de dire si c'est pour combler un retard pris ou pour mettre les touches finales dans la perspective d'une sortie au deuxième semestre de cette année.

Free ne sera jamais à vendre

Dans son entretien à Ouest-France, Thomas Reynaud revient sur ce qu'il qualifie de serpent de mer avec la question d'un retour à trois opérateurs en France au lieu de quatre.

" Si une opportunité de grandir se présente en France ou en Europe, nous la saisirons. " Il assure en tout cas que " Free ne sera jamais à vendre. "