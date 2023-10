Chaque année, Free (groupe Iliad) organise un événement baptisé " Journée des Communautés. " Un rendez-vous pour les associations d'abonnés, les sites communautaires, les développeurs d'applications ou encore les éditeurs de contenus traitant de la marque.

L'édition 2023, soit la 19e édition du genre, a eu lieu samedi dernier. Avec les informations divulguées à cette occasion, Free garde toutefois la maîtrise de sa communication et certaines annonces ne peuvent pas être partagées dans la foulée.

Le feu vert a en tout cas été donné pour évoquer une nouvelle Freebox, même si les informations lâchées par Xavier Niel semblent assez maigres. À la suite d'échanges, le fondateur de Free (actionnaire majoritaire et cofondateur d'Iliad) indique qu'une nouvelle box devrait sortir avant la fin de l'année.

Une Freebox V9 haut de gamme

Univers Freebox rapporte que la nouvelle Freebox est en production. Il s'agirait d'une nouvelle box haut de gamme. L'objectif devrait donc être de remplacer la Freebox Delta, et non pas la Freebox Pop (Freebox V8) sortie en 2020.

Lors de la publication des derniers résultats trimestriels d'Iliad, Thomas Reynaud, le directeur général du groupe, avait déclaré dans un entretien à Ouest-France au sujet de la Freebox V9 ou de la nouvelle box :

" Nous sommes le seul en Europe à concevoir ses propres box et une partie de ses propres équipements. On a une règle d'or chez Free : ne jamais évoquer la prochaine Freebox avant de l'avoir lancée, mais une cinquantaine de personnes y travaillent dans notre centre de recherche et développement parisien, presque jour et nuit. "

Avec la mode de l'IA ?

Avant le lancement effectif, le positionnement haut de gamme est toutefois déjà une information notable, surtout s'il s'agit de remplacer la Freebox Delta, pour laquelle l'offre tarifaire en 2018 - avec le Player Devialet - avait surpris. Pour le reste… ce ne sont que des supputations.

Dans ce registre, il est à souligner qu'Iliad a annoncé la semaine dernière des investissements stratégiques dans l'intelligence artificielle. Vont-ils profiter à la Freebox V9 ? Avec la Freebox Pro, un module d'intelligence artificielle intégré et connecté sert pour du diagnostic automatique en permanence.