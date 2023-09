E.Leclerc, comme ses concurrents, vient de lancer les French Days. À cette occasion, une multitude de produits, dont des tablettes Apple iPad, affichent des remises très intéressantes. Nous vous avons concocté une sélection de quelques-uns d'entre eux qui devrait vous plaire.

Commençons avec la tablette tactile Apple iPad Air Wifi 5e gen. Cette tablette tactile est dotée d'un écran de 10,9" à une définition de 2360 x 1640 px. Elle est propulsée par une puce Apple Silicon M1 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM) et de 64 Go d'espace de stockage. L'appareil mobile dispose d'une caméra arrière de 12 MP et affiche une autonomie d'une dizaine d'heures, grâce à sa batterie de 28,6 Wh.

Cette tablette tactile Apple iPad Air Wifi 5e gen est bradée au prix de 619,99 € au lieu de 1033 € soit 40% de réduction chez E.Leclerc. La livraison est offerte sous 6 jours.

Et d'autres articles affichent des remises à savoir :



Toutes ces offres, et bien d'autres sont disponibles sur le site d'E.Leclerc.

