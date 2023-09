Le revendeur français Cdiscount, Co-fondateur des French Days livre une nouvelle salve de promotions pour cet événement exclusif à l'hexagone. Et les offres se centrent désormais sur le high tech, sans s'interdire de frapper sur d'autres secteurs...

La meilleure affaire de ce jour sur le site se focalise sur le Galaxy S20FE de Samsung, un terminal de haut milieu de gamme bien équipé proposé à un prix jamais vu de 242 € !

Le Samsung Galaxy S20FE propose un écran Super AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces en 2400 x 1080 pixels. Il est doté du SoC maison Exynos 990 doté de 8 coeurs gravés en 7 nm et associé à 6 Go de RAM. Il dispose d'une partie photo confortable avec 3 capteurs de 12 Mp avec stabilisateurs optiques. Il est en outre capable de filmer en 4K à 60 fps.

Il se veut compatible 5G et embarque du Bluetooth 5, WiFi 6, NFC et un port USB-C compatible charge rapide 25 W. Sa batterie revendique 4500 mAh pour une autonomie de plusieurs jours, il est également compatible charge sans fil et inversée.

La version proposée affiche une robe bleue et intègre 128 Go de stockage. Il s'affiche actuellement à seulement 242,68 € avec le code 15DES149

Mais d'autres produits d'univers différents sont également à retrouver à des prix cassés chez Cdiscount pendant encore quelques heures :

High Tech :

Maison :

Electroménager :

Lave-vaisselle pose libre WHIRLPOOL OWFC3C26X à 319,99 € (-25€ avec le code 25DES299 )

(-25€ avec le code 25DES299 ) Roborock Q8 Max+ Blanc -Aspirateur Robot Laveur à 509 € (-20% avec code MP20CD pour les membres Cdiscount à Volonté / -25€ avec le code 25DES299, offres non cumulables)

LEGO :



Et n'oubliez pas de consulter notre top 3 du jour avec un aspirateur robot, un PC portable et un smartphone HONOR en promotion.