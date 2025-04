Les créateurs d'Elden Ring et de la série Dark Souls, le studio FromSoftware, font à nouveau parler d'eux avec l'annonce d'un projet inédit. Baptisé "The Duskbloods", ce jeu viendrait enrichir le catalogue de la très attendue successeure de la Nintendo Switch. L'information provient de plusieurs sources concordantes qui positionnent ce titre comme une sortie majeure pour la future plateforme.

Un nouveau projet signé fromsoftware

Connue pour ses Action-RPG exigeants et ses atmosphères sombres, la firme japonaise FromSoftware travaillerait donc sur une nouvelle licence. Le nom avancé est "The Duskbloods". Cette annonce marque un engagement du studio envers la prochaine génération de consoles Nintendo, choisissant la future Switch 2 comme plateforme d'accueil exclusive pour ce titre.

Ambiance vampirique au programme

Le cœur thématique de The Duskbloods tourne autour des vampires. Il s'agit d'un RPG (jeu de rôle) plongeant les joueurs dans un univers gothique peuplé de créatures de la nuit. Les sources insistent sur un point : bien que partageant une ambiance potentiellement sombre et un bestiaire fantastique, ce jeu est distinct et ne doit pas être confondu avec une suite ou un dérivé de Bloodborne, autre titre phare du studio explorant des thèmes horrifiques. Néanmoins, l'univers s'annonce très proche et il est impossible de ne pas faire de relation entre les deux titres.

Une exclusivité pour la nintendo switch 2

L'information la plus marquante concerne la plateforme de sortie. The Duskbloods est présenté comme une exclusivité totale pour la Nintendo Switch 2. Ce choix stratégique pourrait indiquer une volonté de FromSoftware de toucher un nouveau public ou de tirer parti des capacités spécifiques de la future machine de Nintendo. Une telle exclusivité serait assurément un argument de poids pour la console à son lancement ou dans les mois suivants.

Aucune date de lancement n'est annoncée mise à part une prévision pour 2026.