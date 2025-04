La très attendue Nintendo Switch 2 arrive le 5 juin prochain. Avec écran LCD de 7,9 pouces affichant en Full HD (1080p), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR, la définition peut aller jusqu'à 4K (60 Hz) en connectant la station d'accueil à un téléviseur.

Équipée un processeur et un GPU bien plus performants que ceux de la première itération de la console de jeu, la Nintendo Switch 2 dispose également d'une capacité de stockage huit fois plus importante qui est portée à 256 Go. Elle peut être étendue avec des cartes microSD Express.

Les nouvelles manettes Joy-Con 2 s'attachent à la console par fixation magnétique et peuvent être utilisées comme une souris en les faisant glisser sur une surface. Le Joy-Con 2 droit dispose d'un bouton « C » pour une fonctionnalité GameChat pouvant réunir jusqu'à 12 personnes en ligne.

La Nintendo Switch 2 profite de deux ports USB-C. Il est possible de connecter une caméra USB-C compatible, sachant que Nintendo proposera une caméra Nintendo Switch 2 pour discuter en chat vidéo via GameChat.

Il y a le My Nintendo Store… et Cdiscount

Sur le My Nintendo Store, les précommandes pour les consoles Nintendo Switch 2 ouvriront le 8 avril. Elles seront proposées uniquement sur invitation pour des abonnés Nintendo Switch Oneline sélectionnés. Des conditions assez drastiques.

Surprise, un revendeur comme Cdiscount prend Nintendo de vitesse et se montre bien plus souple. Dès aujourd'hui, la Nintendo Switch 2 est accessible en précommande :

À noter que si le prix de la console Nintendo Switch 2 seule est le même que celui pratiqué par Nintendo sur le My Nintendo Store, le prix de la console avec le nouveau jeu Mario Kart World est par contre plus avantageux que les 509,99 €.

C'est toujours ça de gagné dans un contexte où le positionnement tarifaire de Nintendo divise, d'autant que les jeux sont entre 80 € et 90 €, et que c'est l'expectative pour certains accessoires.

Cdiscount consacre une vitrine à la Nintendo Switch 2. Une page référence des jeux Nintendo Switch 2 et une autre page s'intéresse aux accessoires Nintendo Switch 2.

N.B. : Source images : Nintendo.