C'est une affaire qui pourrait avoir des grandes répercussions dans les relations parfois obscures entre les géants de la tech et les leakers. Apple a engagé des poursuites judiciaires contre le youtubeur Jon Prosser.

La raison ? La diffusion d'informations confidentielles sur le système d'exploitation iOS 26 pour iPhone que la marque à la pomme qualifie de vol de secrets commerciaux « effronté et flagrant ».

Un scénario digne d'un film d'espionnage

Selon la plainte déposée par Apple, l'affaire dépasse largement le cadre d'une simple indiscrétion. La firme de Cupertino décrit un « plan coordonné » mis en place par Jon Prosser et un complice, Michael Ramacciotti. Ce dernier, ami d'un ingénieur d'Apple nommé Ethan Lipnik, aurait profité de cette relation pour accéder à un iPhone de développement contenant une version préliminaire du futur iOS 26.

Selon les détails avancés par Apple, Michael Ramacciotti aurait deviné le code d'accès de l'iPhone, utilisé une fonction de suivi de localisation pour s'assurer de l'absence de son ami, puis aurait contacté Jon Prosser via FaceTime pour lui montrer en direct les nouveautés du système d'exploitation.

Apple prétend qu'un appel entre les deux hommes juste avant le déverrouillage de l'appareil prouverait l'implication directe de Jon Prosser. La promesse d'une compensation financière ou d'un futur emploi aurait servi de motivation à Michael Ramacciotti.

Liquid Glass, la fuite de trop pour Apple ?

Dès janvier 2025, Jon Prosser avait commencé à évoquer des informations sur ses chaînes YouTube, Front Page Tech et Genius Bar Podcast, en présentant ce qui était alors appelé iOS 19. Il a notamment dévoilé des rendus de la nouvelle application d'appareil photo, puis de l'application Messages, avant de publier en avril « la plus grosse fuite iOS de tous les temps ».

C'est là qu'il a révélé le nouveau langage de design d'Apple, le fameux Liquid Glass, avec ses nouvelles icônes et ses animations repensées. Des éléments qui se sont presque tous retrouvés dans la version finale présentée dans le cadre de l'édition 2025 de la WWDC d'Apple au mois de juin.

Cette affaire a déjà fait une victime collatérale. L'ingénieur Ethan Lipnik a été licencié par Apple pour ne pas avoir respecté les politiques de sécurité concernant le matériel de développement. Et ce, même s'il semble avoir été trahi par son ami, qui ne lui aurait avoué les faits qu'après avoir été démasqué.

La défense de Jon Prosser et les enjeux du procès

Face à ces accusations, Jon Prosser a réagi sur le réseau social X, niant toute implication dans un complot. « Pour mémoire : ce n'est pas ainsi que la situation s'est déroulée de mon côté. Heureusement, j'ai des preuves pour ça », a-t-il écrit.

Il ajoute : « Je n'ai pas ' comploté ' pour accéder au téléphone de qui que ce soit. Je n'avais aucun mot de passe. Je n'étais pas au courant de la manière dont les informations ont été obtenues. » Jon Prosser publie une capture d'écran suggérant qu'il avait reçu les informations de manière non sollicitée.

Apple, de son côté, réclame des dommages et intérêts ainsi qu'une ordonnance du tribunal pour empêcher Jon Prosser et Michael Ramacciotti de divulguer d'autres secrets. Selon Apple, l'iPhone de développement en question « contenait d'autres éléments de design non annoncés » qui restent confidentiels.