Alors que le tournage de la deuxième saison de The Last of US pour HBO suit son cours avec quelques couacs (notamment du fait de la grève des scénaristes et des acteurs), des fuites font déjà écho à The Last of Us Part 3 avant même sa sortie.

On sait à peine que The Last of Us Part 3 est en développement, même si Naughty Dog en a encore peu parlé, Neil Druckmann ayant simplement évoqué le développement lors de la sortie du second volet.

La série plus rapide que le jeu vidéo ?

Du côté de la série, la première saison a couvert le premier jeu, la seconde va couvrir The Last of Us Part II et les showrunners vont se retrouver sans matière à adapter assez vite... Du moins plus vite que la sortie du jeu lui-même. C'est pourquoi il se peut que la série sorte avant que The Last of Us Part III ne soit lancé, et que l'on découvre ainsi des éléments du jeu en avance.

Des fuites évoquent déjà l'orientation de la série et indiquent que la troisième partie devrait s'écarter de l'intrigue concernant Abby, et qu'il sera question de découvrir une foule de nouveaux personnages. La saison pourrait ainsi davantage se focaliser sur un groupe de chasseurs survivant comme ils peuvent, installés dans une maison victorienne localisée en périphérie d'une grande ville.

Une fuite concernant le casting a révélé l'arrivée de 5 nouveaux personnages : Val, Ezra, Mason, Lucas et Gracie. On assistera à une lutte de pouvoir au sein du groupe. Le duo original de la saga sera donc délaissé, et il se pourrait même que l'on assiste à une élipse pour retrouver l'univers que l'on connait quelques années après le passage d'Ellie et Joel.

Il faut dire que l'univers créé par Naughty Dog se veut vaste et dense, et qu'il se prête volontiers aux spin-offs. D'ailleurs, le succès rencontré par le troisième épisode de la première saison, focalisé sur l'histoire de Bill et Frank a démontré qu'il était possible de proposer de véritables histoires sans les héros principaux.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été confirmée ni pour la saison 2 de The Last of Us, ni pour le troisième volet en jeu vidéo.