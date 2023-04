Il y a quelques semaines, on découvrait une grande partie de l'artbook dédié à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur la toile. Le livret collector était ainsi presque intégralement scanné et partagé en ligne, dévoilant de nombreuses informations sur l'histoire, les personnages et l'équipement disponible dans le jeu.

Des informations à même de gâcher le plaisir de découverte des joueurs, d'autant que le jeu est facturé au prix fort. Le partage du fichier sur la toile plusieurs mois avant le lancement du jeu passe très mal auprès de Nintendo qui a engagé des poursuites en justice.

Nintendo n'apprécie pas les fuites

Nintendo a ainsi lancé une procédure visant à identifier la personne à l'origine de la fuite dans le but de le poursuivre en justice. La marque a lancé une notification DMCA auprès de Discord (là où le fichier a été partagé pour la première fois) afin non seulement de faire retirer le fichier, mais également de mettre à terre le serveur Tears of the Kingdom Official Discord Server sur lequel les 6 liens avaient été publiés.

Discord aurait répondu à Nintendo en quelques minutes seulement, indiquant que le contenu qui viole les droits d'auteur de la marque allait être supprimé. Nintendo aurait patienté quelques heures avant de soumettre une nouvelle demande à Discord, étant donné que les membres du serveur continuaient à partager de nouveaux liens et visuels de l'artbook. Nintendo a pointé du doigt 4 utilisateurs en particulier qui partageaient le contenu de l'artbook, après quoi Discord émettait un avertissement au serveur entier pour activité signalée.

Des poursuites en justice

Nintendo insiste également sur l'utilisation du terme "Official" dans le nom du serveur, qui peut prêter à confusion pour les utilisateurs. Discord a renvoyé Nintendo vers la justice et indiqué que la marque n'avait qu'à porter plainte pour marque déposée... Chose que Nintendo a faite le 4 avril dernier aux USA. La marque demande ainsi une assignation DMCA du serveur Discord et de ses propriétaires devant un tribunal de Californie.

La marque pointe ainsi du doigt le serveur entier, mais également plus particulièrement certains utilisateurs qui partagent les scans de l'artbook de Zelda Tears of the Kingdom et qui sont désignés comme les personnes à l'origine de la fuite. Le tribunal devra décider si la plainte est recevable ou non, si tel est le cas, Discord sera contraint de partager l'identité des utilisateurs en question, ou au moins leurs adresses IP permettant de les identifier auprès de leur FAI.

The Legent of Zelda : Tears of the Kingdom est toujours attendu, en exclusivité sur Switch, le 12 mai prochain.