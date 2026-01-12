Ce début d'année 2026 s'avère difficile pour l'Agence spatiale indienne (ISRO). La fusée PSLV-C62 a décollé du centre spatial Satish-Dhawan, avant de subir une anomalie environ six minutes après le lancement.

Survenu durant la phase de propulsion d'un étage, l'incident a entraîné la perte totale des 16 satellites à bord et marque le deuxième échec consécutif pour ce lanceur indien.

Quelle est la cause de cette défaillance ?

Les premières analyses de l'ISRO pointent vers un problème survenu sur le troisième étage à propergol solide. Les données télémétriques et les images diffusées en direct ont montré une perte de contrôle d'attitude du lanceur à la fin de l'allumage.

Il s'agissait du 64e vol pour le PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), un lanceur qui a pourtant à son actif des missions prestigieuses comme Chandrayaan-1 ou Mars Orbiter Mission.

L'ISRO indique qu'une analyse détaillée est en cours pour identifier la cause exacte de l'anomalie.

Quelles étaient les charges utiles perdues ?

La charge principale était le satellite d'observation de la Terre EOS-N1, aussi connu sous le nom d'Anvesha. Il devait fournir des images hyperspectrales pour les forces armées indiennes. Sa perte représente un revers significatif pour les capacités de surveillance du pays.

Quinze autres satellites plus petits partageaient ce vol. Parmi eux figuraient le satellite Theos-2, une collaboration thaïlando-britannique, des satellites pour la société indienne Dhruva Space, cinq engins pour l'entreprise brésilienne AlltoSpace, et le démonstrateur de rentrée atmosphérique KID de la start-up espagnole Orbital Paradigm.

Un premier vol spatial habité pour bientôt

L'Inde fait partie du cercle fermé des nations ayant réussi un atterrissage contrôlé sur la Lune. Le Premier ministre Narendra Modi a fixé des objectifs ambitieux, dont l'envoi d'un astronaute indien sur la Lune d'ici 2040. Le premier vol spatial habité de l'Inde est attendu dès 2027.