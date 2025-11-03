Dimanche, l'Inde a marqué une nouvelle étape de son ambitieux programme spatial en plaçant sur orbite le satellite CMS-03. Ce déploiement stratégique vise à moderniser et étendre les capacités de communications de la marine indienne.

Un satellite record pour l'Inde

Le satellite CMS-03 a une masse de 4,4 tonnes, ce qui en fait le satellite de télécommunications le plus lourd jamais mis en orbite depuis le sol indien. Il a été déployé en orbite de transfert géostationnaire environ 16 minutes après son décollage.

À terme, CMS-03 se stabilisera sur une orbite géostationnaire à près de 36 000 km au-dessus de la Terre, une position idéale pour assurer une couverture continue sur une zone fixe.

Ce satellite, aussi connu sous le nom de GSAT-7R, est conçu pour " étendre les communications sécurisées et multibandes pour les opérations en haute mer croissantes de la marine ", indique le Times of India. Il prend le relais du satellite GSAT-7 lancé en 2013.

Avec la fusée indienne LVM3

Pour cette mission, l'ISRO (Indian Space Research Organisation) a eu recours à sa plus puissante fusée LVM3 (Launch Vehicle Mark 3). Il s'agissait du cinquième vol opérationnel de ce lanceur lourd (LVM3-M5) haut de 43,5 mètres et capable de transporter jusqu'à 8 tonnes en orbite terrestre basse.

Ce même type de fusée à trois étages avait été utilisé en juillet 2023 pour l'envoi de la mission robotique Chandrayaan-3 vers le pôle sud de la Lune, faisant de l'Inde la quatrième nation à réussir un alunissage en douceur.

L'Inde veut aussi marcher sur la Lune

Ce succès pour l'Inde est une brique de plus dans la construction d'un programme spatial national de premier plan. L'Inde, pays le plus peuplé du monde, ne cache plus ses ambitions.

L'ISRO se tourne vers l'avenir avec des objectifs tels que l'envoi d'un astronaute en orbite d'ici 2027. Le Premier ministre Narendra Modi a fixé comme objectif de faire marcher un Indien sur la Lune à l'horizon 2040.