La Chine a procédé au lancement de sa fusée Long March 12A depuis la base de Jiuquan. Après le décollage, le deuxième étage de la fusée a correctement atteint son orbite prédéfinie.

Néanmoins, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a confirmé que le premier étage n'avait pas été récupéré avec succès sur le site désigné.

Après Zhuque-3 il y a seulement quelques jours

Long March 12A est un lanceur mesurant environ 70 mètres de hauteur. Conçue par la Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), une filiale de la CASC, cette fusée possède une masse au décollage de 437 tonnes et peut transporter au moins 6 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse.

Le vol inaugural était la deuxième tentative chinoise de récupérer un booster, après un essai également infructueux de la société privée Landspace avec sa fusée Zhuque-3 en début de mois.

Tant Long March 12A que Zhuque-3 ont atteint l'orbite. La récupération du premier étage aurait été un gros bonus.

Another launch video of CZ-12A. Awaiting official reports, but reportedly reached orbit, first stage landing failed. https://t.co/ClOHlV6rKZ pic.twitter.com/1TAIV84wh0 — Andrew Jones (@AJ_FI) December 23, 2025

Une récupération manquée qui ne remet rien en cause

Malgré l'échec de la récupération, les responsables chinois se veulent rassurants. La CASC a déclaré avoir obtenu des données techniques qui posent des bases importantes pour les lancements futurs et pour la récupération fiable des étages.

Une enquête complète a été lancée pour déterminer les causes de l'incident, qui ne freine pas les ambitions de Pékin et ses investissements massifs pour combler son retard sur les acteurs américains.

Le développement de lanceurs réutilisables est considéré comme essentiel non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour le prestige et la démonstration de la maîtrise des technologies de transport spatial les plus avancées.