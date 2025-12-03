L'entreprise spatiale privée chinoise Landspace vient d'effectuer le vol inaugural de sa fusée Zhuque-3 depuis la base de lancement de Jiuquan. La mission a atteint son objectif principal de mise en orbite, mais a connu un revers lors de la phase de récupération.

Pendant la descente du booster, une anomalie s'est produite après l'allumage d'un moteur. Une explosion a eu lieu et le premier étage s'est écrasé.

Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle fusée ?

La Zhuque-3 est une fusée à deux étages. Haute de 76 mètres pour un diamètre de 4,5 mètres, elle est propulsée au décollage par neuf moteurs Tianque-12A fonctionnant au méthane et à l'oxygène liquides.

Ses capacités d'emport sont comparables à celles de Falcon 9 de SpaceX. La fusée peut transporter jusqu'à 21 tonnes en orbite basse en version non réutilisable, et plus de 18 tonnes lorsque le premier étage est récupéré sur le pas de tir.

Cette puissance positionne notamment Zhuque-3 pour le déploiement de constellations de satellites.

Un rendez-vous pris pour l'avenir

Le vol inaugural, bien que partiellement réussi, positionne Landspace en tête de la compétition entre les entreprises spatiales commerciales chinoises. Maîtriser la technologie des fusées réutilisables est un enjeu capital pour réduire les coûts de lancement et augmenter la cadence des missions.

S'il faudra encore patienter avant de rejoindre SpaceX ou encore Blue Origin en matière de réutilisation, le vol inaugural de Zhuque-3 est largement salué et permettra de recueillir de précieuses données.

Patron de SpaceX, Elon Musk avait commenté le mois dernier sur X : " S'ils ont de la chance, Zhuque-3 pourrait surpasser Falcon 9 dans cinq ans, date à laquelle SpaceX lancera Starship ".

N.B. : Source images : Landspace.