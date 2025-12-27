La formation des systèmes planétaires, un processus longtemps masqué par la poussière cosmique, est dévoilée grâce au télescope spatial Gaia de l'Agence spatiale européenne (ESA). Une équipe d'astronomes a utilisé les capacités astrométriques de Gaia pour trouver des compagnons autour d'étoiles encore en formation.

Gaia contourne l'obstacle de la poussière

Gaia peut mesurer l'oscillation gravitationnelle qu'une planète ou tout autre compagnon massif induit sur son étoile hôte. Cette méthode, déjà éprouvée sur des étoiles plus anciennes, a été appliquée avec succès à de véritables pouponnières stellaires.

Dans une étude portant sur 98 jeunes systèmes stellaires, Gaia a ainsi détecté ces mouvements révélateurs dans 31 cas. Les données suggèrent la présence de sept objets de masse planétaire, huit naines brunes et seize autres compagnons stellaires potentiels.

Quelle est la portée de la découverte ?

Auparavant, la recherche de planètes aussi jeunes était menée depuis le sol avec des télescopes tels que ALMA (Atacama Large Millimeter Array), des campagnes d'observation coûteuses et ne pouvant cibler que quelques étoiles à la fois. La nature de la mission Gaia permet d'étudier des centaines d'étoiles en formation simultanément.

Cette richesse de données est en train d'alimenter notre compréhension de la formation des étoiles et des planètes. Les compagnons découverts par Gaia peuvent désormais devenir des cibles prioritaires pour des observations plus détaillées, ouvrant une nouvelle ère pour l'étude des exoplanètes naissantes.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Des télescopes comme le James Webb Space Telescope (JWST) peuvent maintenant être pointés avec précision pour sonder les régions internes de disques protoplanétaires, afin de potentiellement capturer des images ou d'analyser leur composition atmosphérique.

Avec la quatrième publication des données de Gaia, les chercheurs s'attendent à découvrir de nombreux autres compagnons et planètes cachés, affinant ainsi nos modèles sur la façon dont les systèmes solaires ont vu le jour.

N.B. : Sourc image : ESO, ESA/Gaia/DPAC, M. Vioque et al.