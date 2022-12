Pour les ventes dans de gros volumes en matière de smartphones, la marque Samsung peut compter sur son milieu de gamme avec les Galaxy A. De fait, le futur Galaxy A54 est particulièrement attendu. De manière atypique, il pourrait être dévoilé par Samsung avant le Galaxy S23. Un calendrier chamboulé qui demeure toutefois à confirmer.

En attendant, la Galaxy A54 5G a été repéré sur une base de données Geekbench avec comme nom de modèle SM-A546B et 6 Go de RAM. Il est équipé d'un processeur au nom de code s5e8835 qui devrait logiquement être le successeur de l'Exynos 1280 (nom de code s5e8825).

Avec quatre cœurs pour les performances

Le SoC Exynos 1380 pour le Galaxy A54 5G serait dans une configuration avec quatre cœurs à 2,4 GHz et quatre cœurs à 2 GHz. A priori, il s'agirait de cœurs ARM Cortex-A78 pour les performances, sachant que pour l'Exynos 1280, ce sont deux cœurs pour les performances et six cœurs économes en énergie.

Le score Geekbench est de 776 points en test single core et de 2599 points en test multicore pour le Samsung SM-A546B. À titre de comparaison, ces scores sont respectivement de 676 points et 1765 points pour le Samsung Galaxy A53 5G. Le score multicore connaîtrait ainsi une progression de l'ordre de 50 %.

Selon SamMobile, l'Exynos 1380 aurait toujours recours à un GPU Mali-G68 qui se retrouve dans l'Exynos 1280, sans éluder la possibilité de davantage de cœurs ou d'une fréquence d'horloge plus élevée.

Les précédentes fuites pour le Galaxy A54

Le leaker OnLeaks et 91mobiles avaient présenté le mois dernier de premiers rendus pour le Galaxy A54, avec notamment l'intégration de capteurs photo au dos à la manière du smartphone Galaxy S22 Utra dans le haut de gamme.

Il s'agirait de trois capteurs photo. Un capteur photo principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l'image, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Il n'y aurait plus de capteur de profondeur dédié.

Le capteur photo à l'avant de 32 mégapixels serait logé dans un écran Infinity-O. L'écran AMOLED aurait une taille de 6,4 pouces, une définition FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Galaxy A54 embarquerait une batterie de 5100 mAh avec charge rapide 25 W.