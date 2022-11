Samsung prépare son rendez-vous de début d'année qui se présente comme l'occasion de lancer sa gamme Galaxy S. Rappelons que la marque a lancée ses nouveaux smartphones pliants cet été avec les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 et que la gamme S reste le produit le plus mainstream de la marque.

Selon un dirigeant de Samsung Electronics, la marque aurait ainsi prévu de dévoiler son Galaxy S23 à San Francisco au début du mois de février 2023. Il s'agira d'une présentation qui renouera avec la tradition pré-Covid puisque l'événement sera bien tenu en physique et non en ligne.

Un lancement en février, des prix plus élevés

Selon d'autres sources, l'événement serait prévu pour la première semaine de février, sans plus de précisions pour le moment.

SamMobile indique qu'il faudra s'attendre à une hausse des prix des smartphones, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, le contexte inflationniste aura un impact sur les tarifs pratiqués, mais Samsung aurait également introduit de nouvelles technologies dans ses appareils avec un cout de production plus élevé.

On peut s'attendre à 10 ou 20% d'augmentation des tarifs comparés à ceux pratiqués au lancement des Galaxy S22 qui étaient proposés à 859€ pour la version simple, 1059€ pour le S22+ et 1259€ pour le S22 Ultra.

Pour le moment, on sait que le Galaxy S23 embarquera la toute nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm en version améliorée, une connexion satellite ainsi qu'un nouveau bloc photo toujours plus efficace.