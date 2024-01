" Bienvenue dans une toute nouvelle ère avec l'IA. " Samsung plante le décor à l'occasion de la présentation de sa gamme de smartphones Galaxy S24 (Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24). Comme attendu, l'intelligence artificielle générative est la star de cette nouvelle itération des appareils.

Sous l'égide de Galaxy AI, ce sont plusieurs fonctionnalités d'IA qui se retrouvent à travers les applications de la marque. Ce n'est pas une surprise, Samsung avait dévoilé fin 2023 son propre modèle de langage Samsung Gauss et déjà un avant-goût de son exploitation avec AI Live Translate Call.

La mise en pratique est une traduction instantanée qui est intégrée dans l'application Téléphone et avec un traitement sur l'appareil. En temps réel, elle peut traduire vocalement et retranscrire dans les deux sens des conversations téléphoniques grâce à treize langues disponibles pour le moment. Avec un écran divisé en deux, Interprète reprend le principe de cette traduction pour les conversations directes entre deux personnes.

Une exception Circle to Search

Intégrée au clavier Samsung, la fonctionnalité d'IA Chat Assist peut modifier la formulation d'un message afin qu'il soit mieux adapté à l'interlocuteur auquel il est destiné. La traduction des messages ou des e-mails en temps réel est également de la partie.

Tanscript Assist peut transcrire, résumer et traduire des enregistrements audio, y compris en reconnaissant jusqu'à dix interlocuteurs. Pour l'application Samsung Notes, Notes Assist est capable de résumer des contenus et d'aider à l'organisation des notes.

La fonctionnalité Circle to Search est différente, dans la mesure où elle a été développée par Google et s'appuie sur son modèle d'IA Gemini. Sans ouvrir l'application Google et avec un appui sur le bouton d'accueil, elle permet d'entourer n'importe quel élément à l'écran pour effectuer une recherche en ligne dessus.

Sans oublier la photo et la vidéo

Les outils Galaxy AI se retrouvent en matière de photos et de vidéos via une suite ProVisual Engine. Des retouches peuvent être suggérées et effectuées simplement, un objet peut être effacé ou un flou d'arrière-plan ajouté.

Si une photo est mal cadrée, Generative Edit permet de remplir des parties en arrière-plan. Des objets peuvent être déplacés et l'IA générative comble le vide créé. Quand l'IA générative est à la manœuvre, il faudra s'accommoder d'un filigrane distinctif sur l'image finale, tandis qu'un ajout aux métadonnées sera plus discret. Avec la vidéo, Instant Slow-mo peut générer des images supplémentaires basées sur celles existantes pour obtenir un ralenti fluide.

Avec de telles fonctionnalités d'IA et d'autres, Samsung suit la tendance notamment impulsée par les derniers Pixel de Google, mais attache une grande importance à les lier majoritairement à ses applications. Une précision peut également inquiéter : " Les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement sur les appareils Samsung Galaxy compatibles, a minima jusqu'à fin 2025. "