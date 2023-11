Samsung a officialisé ses ambitions en matière d'intelligence artificielle générative en dévoilant l'existence de son modèle Samsung Gauss. Il fait actuellement l'objet d'une utilisation en interne et pour la productivité des salariés.

Samsung Gauss comprend un grand modèle de langage Samsung Gauss Language pour des tâches telles que la rédaction d'e-mails, résumer des documents et traduire des contenus, ainsi que Samsung Gauss Image pour la génération et l'édition d'images, et Samsung Gauss Code faisant office d'assistant à la programmation.

Le groupe coréen a évoqué un prochain déploiement de Samsung Gauss pour divers de ses produits et applications. Il mentionne désormais Galaxy AI en tant qu'expérience d'IA complète sur mobile. Animée à la fois par l'IA en local sur les appareils et par l'IA dans le cloud, elle implique divers partenaires industriels.

Une IA universelle sur smartphone

Pour le moment, Samsung reste relativement flou et réserve sans doute des annonces plus précises quand le temps sera venu de dévoiler des appareils, comme la nouvelle gamme de smartphones Galaxy S24.

Un avant-goût est toutefois donné avec AI Live Translate Call qui permettra de disposer d'un traducteur personnel, et avec une intégration native à la fonction d'appel. Samsung promet des traductions textuelles et audio en temps réel, au fur et à mesure de l'avancement d'une conversation. En l'occurrence, il s'agira d'un traitement en local sur l'appareil.

Avec Galaxy AI, Samsung fait miroiter une " IA universelle sur le smartphone " comme jamais auparavant. " Dans tous les domaines qui comptent le plus, de la communication sans barrière à la productivité simplifiée, en passant par la créativité sans contrainte, nous libérons de nouvelles possibilités. "

Pour début 2024

Galaxy AI sera disponible au début de l'année prochaine, ce qui renforce l'hypothèse d'une exploitation dans les smartphones Galaxy S24 et pour tirer parti du traitement IA de la puce présente, que ce soit Snapdragon 8 Gen 3 ou Exynos 2400.