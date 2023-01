Avant le rendez-vous du 1er février prochain pour le Galaxy Unpacked, les fuites continuent de plus belle concernant la future série Galaxy S23 de Samsung. Après des images et les principales caractéristiques techniques, même les prix n'échappent pas à ce grand déballage officieux et notamment pour la France.

D'après le leaker billbil-kun, il faut s'attendre à une hausse sensible des prix par rapport à la série Galaxy S22 de l'année dernière, alors qu'une hausse ne serait par exemple pas d'actualité aux États-Unis, selon un document de Verizon.

Entre 100 € et 110 € en plus pour les S23 et S23+

Le Galaxy S23 serait proposé à 959 € dans sa configuration avec 128 Go de stockage et 1 019 € pour 256 Go. Le Galaxy S22 avait été introduit à 859 € pour 128 Go et 909 € pour 256 Go. La hausse de prix serait ainsi de 100 € et 110 €.

Pour le Galaxy S23+, son prix serait de 1 219 € avec 256 Go et 1 339 € avec 512 Go. La comparaison avec les prix du Galaxy S22+ se heurte aux capacités de stockage qui étaient proposées, à savoir 1 059 € pour 128 Go et 1 109 € pour 256 Go. Avec 256 Go, ce serait un prix en hausse de 110 €.

De 60 € à 180 € en plus pour le S23 Ultra

Quant au Galaxy S23 Ultra, ce serait 1 419 € dans la configuration avec 256 Go de stockage, 1 599 € pour 512 Go et 1 839 € pour 1 To. Le Galaxy S22 Ultra avait été lancé à 1 359 € pour 256 Go, 1 459 € pour 512 Go et 1 659 € pour 1To. Respectivement, des hausses de prix de 60 €, 140 € et 180 €.

Si cette situation se vérifie, elle sera dans la lignée de l'augmentation des prix constatée en France pour les iPhone 14 d'Apple fin 2022. Dans un contexte d'inflation, la dépréciation de l'euro face au dollar avait pesé lourd dans la balance.