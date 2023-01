Après des images de presse, le site WinFuture publie le détail des caractéristiques techniques des smartphones Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra qui seront officiellement présentés par Samsung le 1er février prochain.

Avec une échéance aussi proche, ce genre de divulgation est loin d'être une première et WinFuture est devenu coutumier du fait. L'authenticité des informations publiées est donc hautement probable. Elles sont du reste sans surprise et valident les principales rumeurs.

Snapdragon 8 Gen 2 pour tout le monde

La nouvelle série Galaxy S23 sera animée par une plateforme Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm gravée en 4 nm, y compris en Europe. Elle sera associée à 8 Go de RAM et 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage pour le Galaxy S23 et S23+, tandis que cela montera à jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage pour le Galaxy S23 Ultra.

Les Galaxy S23 et S23+ afficheront sur un écran OLED de 6,1 pouces et 6,6 pouces, avec définition de 2340 x 1080 pixels et taux de rafraîchissement de 48 Hz - 120 Hz. Pour le Galaxy S23 Ultra, ce sera un écran OLED avec définition de 3080 x 1440 pixels et taux de rafraîchissement de 1 Hz -120 Hz.

Capteur 200 mégapixels pour le S23 Ultra

L'écran Infinity-O accueillera un capteur photo de 12 mégapixels. À l'arrière, ce sera un capteur photo principal de 50 mégapixels, ultra grand angle de 12 mégapixels et téléobjectif x3 de 10 mégapixels pour les Galaxy S23 et S23+.

Le Galaxy S23 Ultra profitera pour sa part d'un quadruple capteur photo à l'arrière, avec un module principal de 200 mégapixels, dans la lignée de l'annonce de Samsung pour son capteur photo Isocell HP2, ultra grand angle de 12 mégapixels, téléobjectif de 10 mégapixels avec stabilisation optique OIS et téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x10 et zoom spatial x100.

Charge rapide 45 W pour le S23 Ultra

Pour les batteries, les capacités seront de 3900 mAh et 4700 mAh pour les Galaxy S23 et S23+, alors que ce sera une batterie de 5000 mAh pour le Galaxy S23 Ultra et avec charge rapide filaire de 45 W (contre 25 W pour les deux autres modèles).

La série Galaxy S23 sera certifiée IP68. La connectivité comprendra Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, puce NFC. Une puce UWB fera défaut au Galaxy S23 standard. Les appareils fonctionneront avec Android 13 et One UI 5.1.

Évidemment, si la fuite permet d'avoir un aperçu des contours techniques des prochains smartphones Galaxy S23, elle ne dit pas tout pour autant. Samsung a encore des choses à dévoiler.