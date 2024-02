Disponibles depuis deux semaines, les smartphones Galaxy S24 de Samsung vont bénéficier d'une mise à jour qui doit répondre à des commentaires d'utilisateurs… ou plutôt des plaintes concernant l'affichage et les couleurs à l'écran.

Cette mise à jour sera déployée dans le courant de ce mois de février. Dans les paramètres avancés, une option va permettre d'ajuster la vivacité des couleurs affichées à l'écran. Il sera ainsi possible de jouer simplement sur la profondeur des couleurs.

Des utilisateurs ont pesté face à des couleurs moins vives qu'avec les anciens modèles et la sensation d'un affichage délavé ou fade. Samsung assume un choix ayant pour but de proposer une expérience visuelle voulue plus naturelle. Pour autant, la marque tient donc compte des retours et offre davantage de personnalisation.

Des améliorations avec l'appareil photo en prime

" Les utilisateurs de smartphones Galaxy ont des préférences différentes en ce qui concerne l'affichage de leur appareil mobile. C'est pourquoi nous avons optimisé l'affichage de la gamme Galaxy S24 pour une expérience visuelle plus naturelle et plus personnalisable ", écrit Samsung.

" En réglant l'option Vivacité dans les Paramètres avancés de l'écran, vous pouvez désormais profiter d'un affichage plus dynamique. "

La mise à jour apportera en outre des améliorations et optimisations en rapport avec l'appareil photo du Galaxy S24. En particulier, pour le zoom, le mode portrait, la photographie de nuit et les capacités en matière de vidéo.