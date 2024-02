Passé pour la première fois numéro deux mondial après plus d'une décennie à la tête du marché des smartphones, le groupe Samsung n'en espère pas moins obtenir de bons résultats avec sa nouvelle gamme de smartphones de référence Galaxy S24.

Certes, ils ne dépareilleront pas du côté du design avec les Galaxy S23 dont ils reprennent l'essentiel du style mais les modèles font la part belle à l'intelligence artificielle générative Galaxy AI et continuent de progresser sur les caractéristiques.

Avec le rebond en cours du marché, le groupe coréen espère bien voir ses ventes remonter et les précommandes du Galaxy S24 avaient déjà donné un premier indice d'un accueil favorable du public.

De meilleures ventes qu'espéré

Désormais largement disponible, la série Galaxy S24 semble confirmer un bon démarrage des ventes, peut-être aidée par une mise sur le marché précoce, dès fin janvier, sans laisser le temps à la concurrence de s'installer.

Samsung envisagerait désormais un volume de 13 millions de smartphones Galaxy S24 écoulés d'ici la fin du premier trimestre 2024, selon une information diffusée par le leaker Revegnus, soit 1 million de plus que la prévision initiale.

Samsung tablerait sur un volume de 35 millions de Galaxy S24 écoulés sur l'ensemble de l'année, à comparer avec les 31 millions de Galaxy S23 vendus en 2023.

Galaxy S24 Ultra, le modèle à succès

Le groupe coréen espère remonter à un volume total de 250 millions de smartphones (toutes catégories confondues) cette année, ce qui devrait lui permettre de reprendre la tête du classement mondial, à moins d'un gros succès des futurs iPhone 16 d'Apple.

Comme chez la firme à la pomme, il semble que le Galaxy S24 Ultra, le modèle le plus haut en gamme et le plus onéreux, soit la version privilégiée, représentant à elle seule 45% des ventes sur les premières semaines.

Avec sa partie photo élaborée et son processeur Snapdragon 8 Gen 3, alors que les autres modèles exploitent une puce Exynos 2400, le Galaxy S24 Ultra offre une plus grande différenciation, comme l'iPhone Pro Max par rapport aux autres modèles de la gamme.