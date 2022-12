La cérémonie des Game Awards 2022 sera animée par Geoff Keighley dans la nuit du 8 au 9 décembre prochain, et de nombreuses annonces devraient s'y faire. En marge de récompenser les studios et jeux qui ont marqué cette année 2022, les éditeurs et développeurs auront l'occasion de présenter quelques exclusivités ou d'aborder la feuille de route de leurs titres sortis au fil de l'année.

Une cérémonie plus dense et plus courte

Ce sont d'ailleurs les annonces qui sont le réel intérêt de la cérémonie, même s'il est intéressant de voir quelles productions seront récompensées.

La précédente édition avait duré 3h45, et avait été jugée bien trop longue par les spectateurs présents sur place, mais également par les courageux qui l'ont suivi en ligne. Geoff Keighley s'est donc concerté avec ses équipes et annonce que cette édition 2022 serait plus courte que les précédentes pour répondre aux attentes des téléspectateurs.

Il y aura beaucoup d'annonces donc, mais moins de "gros jeux" cette année. On évoque entre 30 à 40 jeux présentés et une partie des grosses annonces auront lieu lors du preshow.