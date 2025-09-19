Microsoft déploie officiellement son Gaming Copilot (bêta). Cet assistant personnel IA débarque progressivement sur PC Windows, tandis que l'application Xbox sur mobile suivra ultérieurement. Le but est d'accompagner les joueurs sans jamais les faire sortir de leur partie.

Un copilote pour ne plus être bloqué

Pour ne plus jongler entre un jeu et un navigateur web afin de trouver une astuce, le Gaming Copilot s'intègre directement sous forme de widget dans la Game Bar de Windows et il est capable de répondre à une multitude de questions.

« Gaming Copilot connaît non seulement le jeu auquel vous jouez, mais peut également comprendre ce que vous faites dans le jeu en temps réel ». Il analyse ce qui se passe à l'écran via des captures pour fournir une aide contextuelle.

Un ennemi coriace ou une question sur l'histoire d'un personnage non jouable ? Il suffit de demander et l'IA fournit des conseils ou des résumés.

Avec un mode vocal

Sur PC, une pression sur les touches Windows + G ouvre la Game Bar, où l'icône du Gaming Copilot apparaît. L'une des fonctionnalités phares est le mode vocal, pensé pour ne pas interrompre l'action.

Pour une interaction fluide, plusieurs options s'offrent aux joueurs. Le « Push to Talk » sur PC est une touche personnalisable pour poser une question rapide. Le mode Voix sur mobile est un appui sur l'icône du micro dans l'application Xbox pour démarrer la conversation sur un second écran.

Un mode Mini permet également d'épingler le widget sur l'écran pour des conversations plus longues, sans pour autant masquer le jeu.

Bien plus qu'une aide de jeu

Les ambitions de Microsoft ne s'arrêtent pas à la résolution de quêtes. Le Gaming Copilot peut aussi recommander de nouveaux titres en fonction des genres favoris ou de l'historique de jeu. Il connaît les succès débloqués et peut guider pour les prochains.

À plus long terme, Microsoft imagine transformer cet outil en un coach IA, capable de suggérer des choix stratégiques, comme les meilleurs héros à sélectionner pour compléter une équipe.

Pour les joueurs majeurs, le déploiement est mondial au cours des prochaines semaines, à l'exception de la Chine, et optimisé pour les consoles portables comme les ROG Ally. « Gaming Copilot arrivera ensuite sur l'application mobile Xbox pour Android et iOS le mois prochain, où les joueurs pourront accéder à ce compagnon personnalisé via un second écran sans être distraits de leur gameplay », précise Taylor O'Malley, chef de produit chez Xbox.