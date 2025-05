Les montres connectées sportives peuvent se transformer en usines à gaz lorsqu'elles veulent constituer une solution unique pour tous les sports en multipliant les fonctionnalités et les options.

Et puis il y a les Garmin Forerunner 255 qui se focalisent sur la course à pied (tout en disposant de 30 modes sportifs pour élargir son horizon) en optimisant ses fonctionnalités à cette fin.

Légère et endurante, avec jusqu'à 14 jours d'autonomie, elle intègre un module GPS dual-bande pour un suivi précis des parcours et dispose au dos du boîtier d'un ensemble de capteurs pour réaliser un bilan régulier des paramètres physiologiques (fréquence cardiaque, oxymètre de pouls...) pour un suivi quotidien, mais aussi en vue d'optimiser les cycles d'entraînement et les phases de récupération.

Tout pour améliorer ses performances

La montre Garmin Forerunner 255 peut ainsi analyser le sommeil, la variabilité de fréquence cardiaque (VFC) et proposer des séances d'entraînement adaptées en fonction de la forme physique, les objectifs fixés et les performances.

Elle propose un rapport matinal rassemblant la qualité du sommeil, l'état de forme du moment et les informations météo pour bien préparer sa journée et programmer ses séances sportives.

Elle dispose de profils spéciaux pour le duathlon et le triathlon et analyse finement les données de course : nombre de foulées, longueur des foulées, temps de contact au sol...

Pour optimiser les entraînements, l'assistant Garmin Coach fournit des recommandations. La montre cardio-GPS peut indiquer des allures en fonction du terrain pour adapter l'effort.

Entraînement, course, performance, sécurité

Avec la Garmin Forerunner 255, il est possible de créer des parcours ou d'utiliser les bases de données d'applications comme Strava ou Komoot pour ne jamais manquer d'itinéraires tandis que la fonction PacePro facilitera le choix des parcours et l'effort à fournir.

Elle offre ainsi un vaste panel de fonctionnalités et de mesures pour tout runner désireux de s'améliorer et de s'entraîner en vue de challenges conséquents. La sécurité n'est pas oubliée avec des fonctions de suivi, de détection d'incident et d'urgence.

La Garmin Forerunner 255 pourra ainsi alerter des proches en cas de chute ou de déclenchement d'alerte, avec envoi de la position. La fonction LiveTrack permet également de suivre la position en temps réel sur une carte depuis un smartphone ou un PC.

Mais c'est aussi une montre connectée capable d'afficher les notifications importantes du smartphone compagnon ou de réaliser du paiement sans contact par NFC avec Garmin Pay.

La Garmin Forerunner 255 existe aussi en variante Music qui permettra en plus d'accéder aux services de streaming musicaux (Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music...) ou de télécharger des morceaux dans la mémoire de la montre connectée si l'on souhaite se délester du smartphone.