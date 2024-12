Voici tout d'abord le compteur GPS de vélo Garmin Edge 530.

Compagnon idéal pour vos sorties à vélo, il combine suivi des performances, navigation avancée et connectivité.

Il vous permet d’optimiser chaque effort grâce à des données précises comme le VO2 max, le temps de récupération ou la charge d’entraînement, tout en comparant vos performances actuelles à vos précédents records. Avec des cartes détaillées et un générateur d’itinéraires basé sur les parcours les plus populaires, il vous guide à travers chaque montée, chaque virage et vous ramène toujours à bon port en cas d’égarement.

Les fonctions avancées comme ClimbPro, MTB Dynamics, Grit et Flow offrent une analyse approfondie de vos parcours que ce soit en montée ou en descente, et l'appareil est également compatible avec les vélos électriques Shimano STEPS ou les systèmes Di2.



Synchronisez vos entraînements depuis des plateformes comme TrainingPeaks ou Garmin Connect, et restez connecté grâce aux notifications, au partage de position en temps réel avec LiveTrack et à la sécurité renforcée par les dispositifs Varia.

Avec une autonomie allant jusqu’à 20 heures, l’Edge 530 est conçu pour les longues distances et s’adapte à tous les environnements.

Retrouvez le compteur GPS de vélo Garmin Edge 530 en promotion à 189 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 37 % sur Amazon.



Et voici quelques autres articles connectés Garmin à prix réduit en ce moment :

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos de la journée (projecteur gaming ViewSonic X1-4K, drone DJI Mini 4K et PC portable gaming Lenovo LOQ 15) ainsi que notre article consacré au Big Save Day AliExpress avec des réductions jusqu'à -60 % pour Noël !