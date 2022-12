Mettons en avant aujourd'hui la montre connectée Garmin Vívoactive 4S qui voit son prix chuter de 37 % sur Amazon.

Elle offre un écran de 45 mm et des capteurs qui permettent de surveiller votre santé en permanence, votre niveau de stress, votre sommeil, votre rythme cardiaque ainsi que votre sommeil. Vous pouvez profiter de votre playlist avec une connexion à Spotify, Amazon ou Deezer.

La montre connectée peut vous suivre sur une vingtaines de sports d'intérieur ou d'extérieur. Vous pouvez recevoir également vos emails, SMS ou alertes, il est d'ailleurs possible de répondre à des SMS. Au niveau de l'autonomie, la Garmin permet jusqu'à 7 jours en mode connectée et jusqu'à 5 heures en mode GPS et musique.

Sur le site d'Amazon, la montre Garmin Vívoactive 4S est au prix de 190 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite.

