Commençons avec le bracelet connecté HUAWEI Band 6 qui profite d’une belle réduction sur le site d’Amazon.

Ce dernier est pourvu d’un affichage couleur AMOLED tactile de 1,47" avec une définition de 194 x 368 pixels. Il embarque à l’arrière du boîtier, un cardiofréquencemètre optique qui permet un suivi en continu du rythme cardiaque et de la SpO2. Le bracelet vous suit quotidien sur votre sommeil, votre niveau de stress et votre cycle menstruel.

Le Huawei Band 6 offre un suivi de l’activité quotidienne, mais aussi des exercices sportifs avec ses 96 modes pré-enregistrés (indoor et outdoor). Il comprend 11 modes d’entraînement professionnels et 85 modes personnalisés. Vous profitez de 14 jours d’autonomie avec les suivis continus activés. Pour finir, le bracelet profite d’une charge rapide assurant deux jours de fonctionnement en 5 minutes de charge.

Sur Amazon, le bracelet HUAWEI Band 6 est au prix réduit de 40 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.





Passons maintenant au smartphone Samsung Galaxy S22 qui voit également son prix chuter sur Amazon.

Le mobile est doté d’un écran AMOLED de 6,1" avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est propulsé par le SoC Exynos 2200 avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Pour la photo, le mobile est pourvu de 3 capteurs dont le principal est de 50 MP accompagné de capteurs de 12 et 10 MP. Nous notons aussi la présence d’une caméra dans l’écran, de 10 MP. Au niveau de l’autonomie, la batterie du S22 affiche une capacité de 3700 mAh qui permet une autonomie de 19 heures.

Le smartphone Samsung Galaxy S22 est au prix de 699 € au lieu de 859 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.

Finissons avec les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Lite qui bénéficient également d’une réduction sur Amazon.

Son design ergonomique rend les écouteurs confortables et faciles à porter. Ils ne se délogent pas pendant vos séances de sport. Les Redmi Buds 3 Lite profitent de la nouvelle norme Bluetooth 5.2 qui permet une connexion stable.

Nous notons la présence de diaphragmes de 6 mm qui offrent une performance audio de qualité et constante. Ils profitent également de la certification IP54, indiquant une résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Sur le site d’Amazon, les écouteurs Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont au prix de 20 € au lieu de 33 € avec la livraison gratuite.



