Aujourd'hui, nous vous présentons les offres du revendeur Gearberry sur les vélos électriques pour son Autumn Super Sale, avec des promotions pouvant aller jusqu'à - 400 €. Vous pouvez également bénéficier de 10% de réduction sur les accessoires pour vélos électriques, des lots de 2 vélos à prix spécial ou encore des cadeaux pour l'achat d'un vélo Fafrees.

Commençons par le Fafrees F20 Pro. Son moteur sans balais de 250 W développe une vitesse maximale de 25 km/h.

Son dérailleur à 7 vitesses Shimano offre un déplacement fluide et précis.

La batterie lithium-ion de 36 V et 18 Ah vous permet de faire jusqu'à 90 kilomètres avec une seule charge.

La poignée ajustable et la suspension avant avec une fourche de 75 mm garantissent un confort total. La charge utile maximale est de 140 kg.

Un écran LCD vous indique votre vitesse, le niveau de la batterie, et possède une fonction régulateur de vitesse.

Le vélo électrique Fafrees F20 Pro est disponible à 1 049 €, avec en cadeau un sac à vélo et une chaîne d'une valeur totale de 75 €. La livraison est gratuite et se fait d'Europe entre 5 et 7 jours.





D'autres vélos électriques sont en promotion, à savoir :



