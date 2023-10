Aujourd'hui, nous vous avons sélectionné divers produits en promotion provenant de plusieurs enseignes et à tous les prix.

Commençons par le PC fixe gamer HP Victus 15L TG02-0399nf. Rapide et performant, il est propulsé par un processeur Intel Core i5-12400F, offre 16 Go de RAM avec une fréquence de 3200 MHz et un SSD de 512 Go pour le stockage.

La carte graphique GeForce RTX 3050 NVIDIA avec 8 Go de mémoire vidéo vous garantit des sessions de gaming vraiment immersives, et le chipset Intel H670 vous permet de rester productif et de multiplier les tâches de manière fluide tout en économisant l'énergie.

Avec un connecteur Gigabit Ethernet LAN, vous avez un accès à internet toujours rapide et sans problèmes de connexion.

Livré avec FreeDos, vous pouvez installer n'importe quel système d'exploitation. Il est compatible VR et possède 10 ports USB.

Le PC fixe gamer HP Victus 15L TG02-0399nf est en ce moment au prix de 699,99 € au lieu de 999,99 €, soit 30% de remise. La livraison sous 2 jours ouvrés est à 2,99 € si vous choisissez Chronopost Relais, ou à 8,99 € pour Chronopost Domicile.

